TVE recula y suspende el estreno de 'Toda una mujer', la nueva serie que iba a ocupar la franja de 'La Promesa' esta semana

Hace unos días, RTVE sorprendía al anunciar el estreno de 'Toda una mujer', una miniserie británica, para el próximo jueves por la tarde justo después de 'Valle Salvaje'; lo que suponía recortar la emisión de 'La Promesa' en su semana más importante.

De esta forma, La 1 indicaba la llegada de esta producción extranjera el próximo jueves 1 y viernes 2 de octubre en dos tardes especiales formando tándem con sus dos series diarias dentro del bloque 'Historias que hacen historia'. Un movimiento previo al salto de dicha miniserie británica al prime time de los sábados junto a 'La amiga estupenda'.

Con esta estrategia, la corporación pretendía recortar la duración de 'La Promesa' el jueves y el viernes aprovechando que un día antes, el miércoles, la ficción saltará al prime time con la emisión del doble capítulo en el que Curro y Ángela se darán el 'sí quiero'. Por si fuera poco, este fin de semana, La 1 optaba por no especificar qué capítulos emitiría esta próxima semana en su tarde, dejando así en el aire que el jueves y el viernes la serie pudiera ofrecer refritos y no episodios nuevos.

Sin embargo, a dos días de su anunciado estreno, RTVE ha dado marcha atrás y ahora anuncia que 'Toda una mujer' llegará "próximamente" a La 1; sin detallar cuándo se producirá finalmente el lanzamiento de esta ficción inglesa. Por lo pronto, su emisión ha desaparecido del avance de programación de cara al jueves.

De esta manera, TVE recula y mantendrá la emisión de 'La Promesa' en su horario original tanto el jueves 1 de octubre como el viernes 2 de octubre salvo cambios de última hora. Lo que por ahora se desconoce es si la serie seguirá con capítulos de estreno o si se mantendrá la idea de emitir especiales recopilatorios tras su salto al prime time con el evento más esperado por los fans.

Proximamente llega 'Toda una mujer' a @La1_tve ✨



La serie, adaptación de la novela de Barbara Taylor Bradford, narra la historia de una criada que llega a convertirse en la mujer más rica del mundo.#HistoriasQueHacenHistoria pic.twitter.com/P9BqYu9Ak7 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 29, 2026

Así queda la programación de La 1 este jueves 1 de octubre:

15:50 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje' (Capítulo 498)

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

20:55 horas - 'Telediario 2'

¿De qué va 'Toda una mujer'?

'Toda una mujer' es un drama de ocho episodios que llega a La 1 tras haber sido un gran éxito de audiencia y haberse convertido en el mejor estreno de un drama en Channel 4 desde 2021.

La ficción está escrita por Katherine Jakeways (‘The Buccaneers’) y protagonizada por la conocida actriz británica Brenda Blethyn y reimagina la exitosa novela superventas de Barbara Taylor Bradford del mismo título ('Una mujer de sustancia').

La fascinante historia del ascenso de Emma Harte, una ambiciosa criada en la Yorkshire de 1911 que llega a convertirse en la mujer más rica del mundo, desafiando los roles sociales y rompiendo barreras.