El Gran Wyoming responde con este comunicado tras el ataque de 'Horizonte' a 'El Intermedio' por su reportaje de Maricarmen

El Gran Wyoming no ha dudado en responder indirectamente a Carmen Porter y 'Horizonte' tras las acusaciones lanzadas contra Andrea Ropero y 'El Intermedio', a raíz de su aplaudido reportaje sobre el desahucio de Maricarmen. El presentador ha aprovechado su conexión en directo con la periodista, que se encontraba en la Puerta del Sol cubriendo la histórica acampada, cuando se ha pronunciado sobre la "polémica" generada tras dicha entrevista.

La colaboradora habitual del espacio de La Sexta se ha desplazado este lunes hasta el kilómetro cero para hablar con los manifestantes que permanecen en la céntrica plaza desde el pasado sábado. "Creo que en general el hartazgo, pero a parte, como habéis ayudado a retransmitirlo y que todo el mundo ha estado con Maricarmen, la gente desde sus casas ha podido sentir lo que significa un desahucio, la crueldad y la humanidad que hay detrás", ha explicado una de las manifestantes.

El Gran Wyoming responde de forma indirecta a 'Horizonte' tras la "polémica" por el reportaje de Andrea Ropero con Maricarmen

"Entonces hemos podido empatizar con eso, como si fuéramos ella y eso ha hecho que el clamor popular diga basta y nos vengamos a la calle a decirlo aquí", ha asegurado la espontánea ante el micrófono de 'El Intermedio' antes de que el Gran Wyoming reaccionase a este reconocimiento por la labor de su compañera y la entrevista a la vecina de 87 años, a la que acompañó durante el momento del desalojo, registrando todo con las cámaras del programa.

🔴 Conectamos en directo con @andrearopero desde la Puerta del Sol, desde donde nos cuenta el estado de salud de Maricarmen y habla con Elsa, una de las personas afectadas por el drama de la vivienda en España. #elintermedio pic.twitter.com/S65omPlEAH — El Intermedio (@El_Intermedio) September 28, 2026

Ha sido entonces cuando el presentador ha aprovechado para contestar, sin nombrar, a 'Horizonte', que trataron de desacreditar la pieza emitida asegurando que "todo estaba organizado". "Hay un detalle que creo que tiene importancia, porque ha habido polémica sobre una cámara que estaba dentro de la casa", ha puntualizado el rostro de Atresmedia, en clara alusión al programa que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter.

"Habría que recordar que la policía por alguna razón desconocida impidió que cualquier medio de comunicación accediera para retransmitir lo que estaba pasando allí. Esto es insólito, nunca había pasado", ha señalado el Gran Wyoming lanzando un recado indirecto a su competencia en Cuatro, que llegó a asegurar que "le habían prometido algo" a Maricarmen para presentarse a semejante "campaña mediática".

"Gracias a que se pudo ver la imagen esta movilización creció. Si algo hemos aportado estamos orgullosos", ha terminado señalando el conductor de 'El Intermedio', agradeciendo las palabras de la manifestante sobre el rol del espacio de La Sexta en esta movilización histórica y defendiendo el trabajo de su compañera.