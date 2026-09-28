Lucía Etxebarria se levanta de su puesto y abandona en pleno directo Telecinco por su enfrentamiento con Cristóbal Soria

La escritora Lucía Etxebarria vuelve a estar en el centro de la polémica después de que se presentara en la acampada de Sol por la crisis de la vivienda tras su crítica a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace unos días, y que ha sido el germen de todas las protestas. Tras ello, la colaboradora ha denunciado en 'Vamos a ver' haber sido insultada por algunos manifestantes.

Nada más recibirla en el plató de 'Vamos a ver', Patricia Pardo le reconocía a su compañera que no le gustaría que sienta que el programa en el que colabora es un "territorio hostil" para ella y se ha referido al intento de agresión al que se ha enfrentado después de haber cuestionado a Maricarmen por su desahucio.

"Yo mañana me tengo que ir a Bilbao y estoy acojonada porque es un territorio muy hostil. Yo solo analizo un ley que quieren meter, una ley que el Tribunal Constitucional en el 94 se declaró aberrante y anticonstitucional y que pisoteaba derechos", ha aseverado Lucía Etxebarria. "Ahí hay un error, porque esos son los argumentos de algunos magistrados como voto particular, pero no es anticonstitucional", ha tratado de corregirla Patricia Pardo.

"Cuando tenía 54 años, Maricarmen ya sabía que se le terminaba el contrato en el 2005. Yo lo siento por la persona a la que quitaron su casa y la tuvo que malvender", ha insistido la escritora sobre el caso de la anciana que ha dado la vuelta al mundo. Y al ver que la presentadora le cortaba todo el rato, se ha quejado en varias ocasiones de que "no me estás dejando hablar".

Ha sido justo entonces cuando Patricia Pardo le ha cuestionado a su compañera si no creía que buena parte de su discurso era "poco empático" y "que provoca que se caigan todos los argumentos". "Cuando haces un relato y no cuentas lo que hay debajo, lo que haces es instrumentalizar ese relato. Yo he dejado la casa de mi madre y no me he dicho... me meto en casa de mi madre y la monto hasta que salga. No puedes animar a la gente a que haga esto", ha vuelto a decir la escritora.

Lucía Etxebarria no tolera el cuestionamiento de Cristóbal Soria y abandona 'Vamos a ver': "No puedo más, me voy"

Lucía Etxebarria abandona 'Vamos a ver'

Posteriormente, 'Vamos a ver' ha emitido un reportaje sobre la visita de Lucía Etxebarria a la acampada de Sol en la que ella misma aseguraba que "son solo cuatro perroflautas". Al ver las imágenes, su compañero Cristóbal Soria no se lo ha pensado dos veces al sentenciar que "ha ido a provocar". "¡Ya está bien! ¡Ya está bien de decirme que provoco! ¡Es que no puedo más!", ha exclamado la colaboradora.

"Lucía, gritos no, por favor", le ha pedido Patricia Pardo. "Es que no puedo más", ha vuelto a decir ella. Pero Cristóbal Soria ha insistido en su crítica hacia su compañera: "Ni camuflada ni no camuflada. Esto es una provocación en toda regla". "Me levanto y me voy", ha amenazado entonces Lucía Etxebarria al verse superada por la situación.

"¿Me estás diciendo que no puedo ir por la calle y que pasear por la vida pública es una provocación?", le ha repreguntado Lucía Etxebarria levantándose de su asiento y provocando que Patricia Pardo le pidiera que por favor volviera a su sitio. "En las circunstancias tuyas me parece una provocación por tu parte y que ahora venas aquí victimizándote", le ha criticado Soria. Algo que ha llevado a Lucía Etxebarría se haya levantado y marchado del plató.

Un momento que no ha gustado nada a la presentadora de 'Vamos a ver'. "¿De verdad Lucía esto es necesario?", se ha preguntado Pardo. "A mí no me gusta nunca que esto sea territorio hostil para ninguno de los colaboradores. Me siento fatal ahora mismo y le pido a Lucía que se relaje y se vuelva a sentar. Entiendo que está nerviosa y que ha pasado un fin de semana terrorífico porque intentaron agredirla, pero no me gusta que haya esta tensión en un plató", ha añadido la periodista.Poco después, Lucía Etxebarria ha aceptado volver al plató y ha confesado que estaba histérica al verse superada por todas las críticas que está recibiendo por su postulado sobre Maricarmen.