'Valle Salvaje', avance capítulo 496 del martes 29 de septiembre: El chantaje a Mercedes y la investigación de Genaro en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este martes 29 de septiembre, Enriqueta vuelve a mover ficha y chantajea a Mercedes: o paga la deuda de José Luis o denunciará a Alejo por el asesinato de su esposo y a ella por encubrirle. Pero Mercedes no tiene ese dinero.

Rosalía informa a José Luis y Rafael que su hermana Leonor va a pasear tanto a Lucas como a su hija María y al ver la reacción de su padre, Rafael da la cara por la mujer y deja claro que Rosalía seguirá en el Valle hasta que ella quiera y que él espera que sea para siempre.

Luisa se encara con Alejo después de haberle visto besándose con Manuela y de ver como todo el mundo planea su boda y él no hace nada por evitarlo.

Por otro lado, Enriqueta se encara con Francisco y le advierte que como siga siendo un respondón se verán obligados a buscar a otro mayordomo. Y Leonor después se queja de que Enriqueta cada vez se comporta más como si fuera la dueña del palacio.

Mientras, Genaro sigue investigando y trata de sacar información a Pedrito sobre el pasado de Bárbara y Atanasio les pilla juntos.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le preguntaba directamente a Genaro que trabajo realizaba para su anterior amo tras ver que no es un lacayo muy dócil. Después, el joven se colaba en una de las habitaciones y descubría algo que parece importante.

José Luis se encaraba con Enriqueta y le decía que puede soltar toda la bilis que quiera y que si él se enterara de que no va a cobrar la deuda también actuaría igual.

Por su parte, Victoria le dejaba claro a José Luis que por mucho que intente hundirla continuamente nunca termina de conseguir su objetivo y que su último intento ha sido otro fracaso.

Enriqueta hablaba con Mercedes y le advertía de que sabe que ella calla la verdadera identidad de la persona que acabó con su marido. Mientras Victoria les pedía a Atanasio y a Matilde que no estén ociosos en la Casa Pequeña.

Finalmente, Rafael hablaba con Rosalía sobre su idea de marcharse del Valle y le decía que entiende que quiera hacer su vida con su hija lejos de allí porque él también lo habría hecho. Y Braulio acudía a ver a Luisa por petición de Manuel y después la doncella pillaba a Alejo y Manuela besándose.