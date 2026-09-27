'Valle Salvaje', avance semanal del 28 de septiembre al 2 de octubre: Un gran secreto, un chantaje y la decisión crucial de Victoria en RTVE

'Valle Salvaje' está de enhorabuena porque por segundo año consecutivo ha sido nominada como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacionales. Tras no conseguir la misma gesta de 'La Promesa' en 2024, la serie de La 1 intentará conquistar la gloria en su segunda nominación.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del 28 de septiembre al 2 de octubre en su horario habitual a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 495 de 'Valle Salvaje' - Lunes 28 de septiembre

Atanasio le pregunta directamente a Genaro que trabajo realizaba para su anterior amo tras ver que no es un lacayo muy dócil. Después, el joven se cuela en una de las habitaciones y descubre algo.

José Luis se encara con Enriqueta y le dice que puede soltar toda la bilis que quiera y que si él se enterara de que no va a cobrar la deuda también actuaría igual.

Por su parte, Victoria le deja claro a José Luis que por mucho que intente hundirla continuamente nunca termina de conseguir su objetivo y que su último intento ha sido otro fracaso.

Enriqueta habla con Mercedes y le advierte de que sabe que ella calla la verdadera identidad de la persona que acabó con su marido. Mientras Victoria les pide a Atanasio y a Matilde que no estén ociosos en la Casa Pequeña.

Finalmente, Rafael habla con Rosalía sobre su idea de marcharse del Valle y le dice que entiende que quiera hacer su vida con su hija lejos de allí porque él también lo habría hecho. Y Braulio acude a ver a Luisa por petición de Manuel y después la doncella pilla a Alejo y Manuela besándose.

Avance del capítulo 496 de 'Valle Salvaje' - Martes 29 de septiembre

Genaro sigue investigando y trata de sacar información a Pedrito sobre el pasado de Bárbara.

Mientras, Enriqueta vuelve a mover ficha y chantajea a Mercedes: o paga la deuda de José Luis o denunciará a Alejo por el asesinato de su esposo y a ella por encubrirle. Pero Mercedes no tiene ese dinero.

Avance del capítulo 497 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 30 de septiembre

Hernando presiona a Alejo: o pide matrimonio a Manuela o lo pagará caro. Será Braulio quien le revele a su primo algo inquietante sobre ella.

Y Rosalía irrumpe en una cena familiar, ¿estará a la altura o será humillada de nuevo?

Avance del capítulo 498 de 'Valle Salvaje' - Jueves 1 de octubre

Luisa encara a Manuela y, movida por Bárbara, le da a Alejo la oportunidad de disculparse. Mientras, Manuela reacciona furiosa a los reproches de Braulio.

Y Pedrito descubre lo que oculta Genaro, pero ¿podrá el niño alertar a alguien?

Avance del capítulo 499 de 'Valle Salvaje' - Viernes 2 de octubre

Manuela se recrea ante Luisa tras la ruptura con Alejo. Mientras, José Luis acusa a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía.

Y, viendo sufrir a Mercedes, Victoria toma una decisión que puede cambiarlo todo. ¿Pero mantendrá su palabra?