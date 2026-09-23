España logra 5 nominaciones en los Premios Emmy Internacionales: De 'Valle Salvaje' y 'Animal' a 'Anatomía de un instante'

España vuelve a estar de enhorabuena tras haber conseguido hasta cinco nominaciones en los Premios Emmy Internacionales después de que el año pasado el actor Oriol Pla se convirtiera en el primer actor español en llevarse este galardón y de que 'La Promesa' conquistara la gloria hace dos años.

Después de haberse quedado a las puertas de ganar el mismo premio que se llevó 'La Promesa' en 2025, 'Valle Salvaje' volverá a optar al premio a Mejor Telenovela en los Emmy Internacional tras haber sido nominada por segundo año consecutivo. En esta ocasión, la serie producida por StudioCanal junto a Bambú Producciones competirá contra 'Garota do momento' (Brasil), 'Leyla' (Turquía') y 'Uzak Sehir' (Turquía).

Por su parte, la serie 'Animal', protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo y que fue toda una revelación en Netflix también ha sido nominada como Mejor Comedia y luchará por llevarse el galardón contra la segunda temporada de 'División Palermo' (Argentina), 'Man VS Baby' (Reino Unido) y 'Vir Das [For Volume]' (India).

Por otro lado, 'Anatomía de un instante', la serie de Movistar Plus que emitió La 1 basada en la novela de Javier Cercas y ambientada en el 23-F, también ha sido nominada en la categoría de Mejor Miniserie junto a 'Hyper Knife' (Corea del Sur), 'Máscaras de Oxigenio Nao Cairao Automaticamente' (Brasil) y 'Prisioner 951' (Reino Unido).

Y después de que Oriol Pla se llevara el galardón a mejor actor el año pasado, este 2026 será Javier Cámara quién intentará coger su relevo tras haber sido nominado en la misma categoría por su papel en 'Yakarta' de Movistar Plus. El actor competirá contra el argentino Ricardo Darín ('El eternauta'), el sudafricano Ian Roberts ('A kinf of madness') y el inglés Bobby Schofield ('Unforgivable').

Por último, el documental deportivo 'Temps Mort' de El Terrat para 3Cat opta también a uno de los premios y luchará contra otros documentales como 'Baila, Vini' (Brasil), The Philipstown Wirecar Grand Prix (Sudáfrica) y 'Tom Daley: 1.6 Seconds' (Reino Unido).

La ceremonia de entrega se celebrará el 23 de noviembre en Nueva York y en ella estarán representados 22 países: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Alemania, India, Japón, México, Países Bajos, Noruega, Filipinas, Portugal, Qatar, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Turquía y Reino Unido.