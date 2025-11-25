Histórico Emmy Internacional para Oriol Pla: primer español en ganar el premio a mejor actor por 'Yo, adicto'

La pasada noche, madrugada en España, se celebró en Nueva York la ceremonia de los Premios Emmy Internacional. En ella, el actor barcelonés Oriol Pla fue galardonado como mejor interpretación masculina por la serie 'Yo, adicto', convirtiéndose así en el primer español en alzarse con el preciado galardón en esta categoría.

'Yo, adicto', la ficción protagonizada por Oriol Pla, es una adaptación de la novela homónima de Javier Giner, coproducida por Alea Media y Disney+. En ella se cuenta la dramática historia del propio Giner, con una vida marcada por las drogas y llena de obstáculos. De hecho, en su discurso, el actor no dudó en dedicarle el trofeo.

"Nunca podré agradecérselo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente", aseguró el intérprete. Además, recordó que "es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro hay un regalo, estás tú", sentenció.

¡El momento del Emmy de Oriol! ❤️ pic.twitter.com/yubag1oMRr — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) November 25, 2025

Oriol Pla, muy emocionado al recoger el Premio Emmy

Al recoger el galardón en esta ceremonia organizada por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, Oriol Pla también se mostró muy emocionado, a la par que sorprendido, por su victoria. El actor se abrazó a Javier Giner, y ambos reconocieron estar en una nube. "No nos lo creemos", confesaron ante los medios al bajarse del escenario.

Además, también fue galardonado el documental sobre el caso Rubiales, '#SeAcabó: Diario de las campeonas', dirigido por Joanna Pardos y que logró el Emmy Internacional al mejor documental deportivo del 2025, superando a 'Argentina 78'. La cinta relata el caso del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda. Un caso que dio la vuelta al mundo.

Tras recibir el premio, Pardos reconoció estar muy emocionada: "Es algo en lo que sueñas si te gusta el cine, y más con una historia así. Haber hecho un documental de esta temática en una plataforma tan potente a nivel internacional como Netflix, que haya apostado por este tema y por la libertad para poderlo contar, es sinónimo de que también están cambiando las normas". "Que las niñas persigan sus sueños, porque Alexia, Jenni e Irene nos han enseñado que podemos saltar barreras", señaló la directora.