Los 6 mejores estrenos del 28 de octubre al 3 de noviembre en Netflix, Prime Video, Max o Movistar Plus+

Este mes de octubre llega a su fin con un desenlace inmejorable. Las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Skyshowtime lo saben y han dejado algunos estrenos impactantes para ese fin de fiesta. Porque, por ejemplo, en Netflix nos encontraremos con una de las giras musicales más importantes del año. Estamos hablando del 'Guts World Tour', con Olivia Rodrigo como estrella. Al más puro estilo 'The Eras Tour', las plataformas quieren aprovechar el tirón... y estamos seguros de que no será la única gira de conciertos que llegue al streaming.

Pero como no podemos olvidar que esta semana es Halloween, también tenemos estrenos terroríficos como el apocalipsis zombie de Prime Video, el regreso de los Cazafantasmas en Movistar Plus+ o de los magos de Waverly Place al Disney Plus... o el estreno de la esperadísima serie de terror satánico 'Hysteria!' en Skyshowtime. Y, entre medias, uno de los estrenos más interesantes de la temporada, 'Yo adicto', también en Disney Plus.

Estrenos en Netflix

Olivia Rodrigo: GUTS World Tour

Sinopsis: Concierto especial de Olivia Rodrigo en Los Ángeles, que incluye actuaciones de sus álbumes "GUTS" y "SOUR".

Olivia Rodrigo, desde su paso por 'High School Musical: the musical: the series' hace ya algunos años, no ha parado. Lejos de quedarse estancada, se ha convertido en una de las artistas fetiche de la Generación Z, y es una de las cantantes más seguidas de la actualidad. Este año se embarcó en una gira mundial que pasó por nuestro país y, por supuesto, arrasó. Ahora llega la grabación de dicha gira a Netflix, con varios de sus grandes éxitos, enmarcados en sus dos álbumes 'Sour' y 'Guts'.

Fecha de estreno: 29 de octubre

Estrenos en Prime Video

Apocalipsis Z: el principio del fin (PELÍCULA)

Sinopsis: Una especie de rabia que transforma a la gente en criaturas agresivas se extiende por todo el planeta. Manel se aísla con su gato en su casa de Galicia, recurriendo a su ingenio para sobrevivir. Pronto tienen que salir a buscar comida, por tierra y mar, encontrándose con todo tipo de peligros, comenzando un viaje de supervivencia física y emocional, con acción, tensión, infectados rabiosos… y un malhumorado gato.

La adaptación cinematográfica del best-seller de Manel Loureiro es una de las grandes apuestas de Prime Video para estos últimos meses del año. Su guionista Ángel Agudo ha destacado lo fiel que es la adaptación y eso siempre es un punto positivo para la historia. "Tanto para mí, como para los productores, como para Prime Vídeo, era muy importante respetar la obra de Manel y a sus fans. Otra cosa es que, bueno, hay cambios que son inevitables a la hora de trasladar la historia de la novela al lenguaje de una película, pero aún con eso intentábamos siempre mantenernos en el espíritu del original.

Francisco Ortiz y Berta Vázquez son los protagonistas de esta nueva película de zombies que aprovecha el presupuesto de Amazon hasta las últimas consecuencias, elevando un género que se le resiste al cine español. De hecho, uno de los pocos ejemplos que tenemos es la película 'Malnazidos' de hace algunos años'.

Fecha de estreno: 31 de octubre

Estrenos en Movistar Plus+

Cazafantasmas: Imperio helado (PELÍCULA)

Sinopsis: Después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa a donde comenzó todo: ¡Nueva York! La historia de la familia Spengler continúa con un nuevo grupo de Cazafantasmas.

'Los Cazafantasmas' fue una de las sagas más taquilleras de los años 80. Sobre todo gracias a su mezcla de comedia de terror, y a su cuarteto protagonista, encabezado por Bill Murray y Dan Aykroyd. Paul Feig quiso darle una vuelta al concepto convirtiendo a los protagonistas en mujeres y trayendo a cuatro de las mejores cómicas de la actualidad. Pero los incel americanos la destrozaron y la empujaron al olvido. Regresaron una vez más en 2021 con la divertida 'Cazafantasmas. Más allá' pero esta nueva entrega de 'Imperio helado' se queda corta y aburrida en comparación con su predecesora. Aunque muchas ideas funcionan, otras no acaban de cuadrar bien y dejan un producto final desdibujado y poco interesante. Salvo para los fans de la saga, por supuesto.

Fecha de estreno: 1 de noviembre

Estrenos en Disney Plus

Yo adicto (SERIE)

Sinopsis: Cuenta cómo Javier Giner, profesional de la industria audiovisual, decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. En el momento de máxima oscuridad, tomará la decisión de pedir ayuda profesional movido por un instinto de supervivencia desesperada. Sin saberlo, ese gesto le cambiará la vida convirtiéndole en una nueva persona.

Javier Giner lleva años trabajando en el sector audiovisual, sobre todo muy ligado a la productora de El Deseo de los hermanos Almodóvar. Hace unos años publicó su novela autobiográfica 'Yo adicto' para hablar directamente sobre su paso por una clínica de desintoxicación. Y ahora, gracias a Disney Plus, nos llega la adaptación en forma de serie con Oriol Pla como su álter ego. Seis episodios que ya fueron presentados en el Festival de San Sebastián y que busca arrojar luz sobre un problema que cada vez afecta a más parte de la sociedad.

Fecha de estreno: 30 de octubre

Vuelven los magos de Waverly Place (PELÍCULA)

Sinopsis: Han pasado algunos años y Justin Russo ha renunciado a todos sus poderes mágicos. Lleva una vida mortal con su esposa Giada y sus dos hijos Milo y Roman. Un día, Alex Russo, la hermana de Justin, le trae a Billie, que busca ayuda. La joven maga busca un mentor y maestro. Justin enfrenta su pasado para salvar el futuro del mundo mágico.

¿Cómo no vamos a estar preparadísimos para el regreso de nuestros magos favoritos? Y no, no hablamos de Harry Potter o de Gandalf, sino de los hermanos Russo. 'Los magos de Waverly Place' es una de las series más reconocibles de Disney Channel y, aunque terminó ya hace más de una década, los protagonistas originales se han reunido para hechizarnos una vez más. Es decir, vuelven tanto David Henrie, como Selena Gomez, que disfruta de una popularidad más que merecida gracias a 'Solo asesinatos en el edificio'. Seguramente la película sea algo olvidable, y solo un vehículo de lucimiento nostálgico. Pero, ¿y qué? Tampoco necesitamos más, ¿verdad?

Fecha de estreno: 30 de octubre

Estrenos en SkyShowtime

Hysteria! (SERIE)

Sinopsis: Cuando un popular quarterback universitario desaparece a finales de los años 80, una banda de rock del instituto en declive se da cuenta de que puede aprovechar el repentino interés de la ciudad por lo oculto y convertirse en una banda de metal satánico, hasta que una serie de extraños asesinatos, secuestros y actividades paranormales desencadenan una caza de brujas al más puro estilo heavy en la que ellos son el blanco.

En los años 80 se desató en Estados Unidos lo que se conoció como Satanic Panic (pánico satánico). Su origen se remontaría a la secta de Charles Manson, y el asesinato de Sharon Tate, y tanto a lo largo de los 70, como casi toda la década de los 80, el miedo a las sectas satánicas era un miedo real en la sociedad estadounidense. Incluso el propio presidente Ronald Reagan usaba la carta del Satanic Panic cuando lo necesitaba.

Y esta época de histeria colectiva es de la que se vale la serie de Skyshowtime 'Hysteria!' para hacer una comedia de terror que llega acompañada de unas críticas muy positivas. Con Bruce Campbell y Julie Bowen como protagonistas, estamos ante un producto de clara estética ochentera, pero que busca ofrecer algo nuevo. No es una nostalgia mal llevada, sino que lo eleva por encima de la media. Lástima que esté llegando tan tarde a nuestro país.

Fecha de estreno: 28 de octubre

