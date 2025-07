Alba Carrillo señala la "politización" de Telecinco y pone sobre la mesa las "malas artes" de 'Fiesta'

Tras más de seis meses en el cajón, TVE saca este sábado en La 2 a partir de las 23:00 horas 'Pasa sin llamar', el programa que presentan Inés Hernand, Alba Carrillo, Carmina Barrios y Mariona Casas y que en un principio estaba ideado para emitirse en el prime time de los viernes en La 1. Sin embargo, tras la llegada de José Pablo López a la presidencia de RTVE, este formato quedó guardado en el cajón y ahora ve la luz en un horario y cadena distinta a lo que estaba acordado previamente.

Con el estreno de 'Pasa sin llamar' volveremos a ver juntas a Inés Hernand y a Alba Carrillo después del fiasco que se llevaron ambas con 'La familia de la tele' donde una era una de las presentadoras y la otra fue uno de los fichajes sorpresa como colaboradora.

Con motivo del estreno de 'Pasa sin llamar', en Bluper han podido hablar con Alba Carrillo y la colaboradora no ha dudado en manifestarse otra vez más sobre el fracaso de 'La familia de la tele'. "Era una crónica de una muerte anunciada porque ni se nos dio la posibilidad de hacerlo, ¿sabes? O sea, desde el principio ya estábamos en el objetivo, con críticas y tal. El último día, cuando me pidieron una reflexión, dije que no había sido ni un error, ni un fracaso, porque lo hemos intentado", empieza diciendo.

Para Alba los grandes descubrimientos de 'La familia de la tele' han sido su compañera en 'Pasa sin llamar', Inés Hernand y Aitor Albizua. "Ambos han sido los grandes descubrimientos, la parte joven y la que menos experiencia tenía en el sector. Han salvado esto con dignidad y aplomo. Nos llevamos un trabajo bien hecho y muchas cosas bien aprendidas", recalca.

Sobre cómo ha sido reencontrarse con los que fueron sus compañeros en 'Sálvame' y con los que tuvo sus más y sus menos como con María Patiño, Alba es clara. "Bonito, porque era en otro contexto. Todos habíamos pasado por nuestra noche oscura del alma, nuestro desierto personal. He visto a unos compañeros como más trabajado, en un contexto diferente, porque era TVE. He estado feliz y no puedo decir nada negativo", asevera.

Asimismo, Alba Carrillo desmiente lo que dijo Lydia Lozano de que el gran problema de 'La familia de la tele' es que no han podido ser ellos porque en TVE se requiere otro tono. "Estoy en contra total. Siempre que dicen que en TVE no hemos podido ser nosotros, yo digo que no es verdad. Yo fui de las primeras de la hornada en llegar a la cadena y a mí jamás me han vetado nada, he podido ser yo en mi máximo esplendor. Creo que eso es una manera de justificar que las cosas no estén funcionando y una manera de echar balones fueras. En TVE no se censura", sentencia.

Alba Carrillo asegura no ver Telecinco y critica 'Fiesta'

En esta entrevista, Alba Carrillo no duda en decir que ya no ve Telecinco. "Está muy politizada y yo no opino igual. Me pongo nerviosa, los veo tan radicales, que no me gusta. A veces veo Código 10, pero como también están politizándolo todo tanto, pues francamente no me apetece. No quiero tanta política, quiero más frescor", asegura sin pudor. "Creo que tienen que volver al corazón, con respeto, pero gracioso. La gente ya va a acabar hasta las narices. Ni unos, ni otros", añade al respecto.

Por último, cuando le mencionan que Terelu Campos va a presentar 'Fiesta' en verano, Alba no se contiene y estalla contra el que fue su programa. "Sí, pobrecita. Me da pena por Terelu porque creo que podría presentar algo mejor. A mí me hicieron mucho daño en ese formato, no me parece que trabajen con buenas artes. Por lo bien que me cae Terelu, no me gusta el formato para ella, pero hay que comer", sentencia.