Alba Carrillo se sincera sobre el precio pagado por 'La familia de la tele' en TVE: "Fue muy injusto"

Alba Carrillo está atravesando un gran momento profesional. Además de colaborar en 'D Corazón', los fines de semana en La 1 de TVE, recientemente se ha estrenado como presentadora con 'Jugando con fuego', un concurso de citas en Netflix. En medio de toda esta vorágine, la modelo ha concedido una de sus entrevistas más sinceras a Valeria Vegas para la revista 'Diez Minutos'.

En ella, Alba Carillo cuenta cómo fue su experiencia en 'La familia de la tele', el programa vespertino de TVE, que fue retirado de la parrilla un mes después de su estreno por sus flojas audiencias. "Creo que el recibimiento de 'La familia de la tele' ya fue muy injusto. Cuando la gente pide el cierre de cosas, cuidado que hay muchas familias detrás, trabajando muchas horas. Creo que se le tendría que haber dado una oportunidad objetiva, pero yo he estado feliz y nos daban de merendar riquísimo, aunque me venía fatal para la operación bikini", bromea.

También reconoce estar muy feliz en 'D Corazón', donde, entre sus compañeros, se encuentra precisamente Valeria Vegas. "Para mí es un programa regalo. Todos mis compañeros sois maravillosos", confiesa. Además, lamenta los prejuicios que hay hacia ella: "Yo intento no ser prejuiciosa, porque no me gusta que lo sean conmigo. Pero hay gente que tiene de mí una imagen preconcebida, y si se tomaran un café conmigo se darían cuenta de que no molesto a nadie".

Alba Carrillo sobre su pasado en Telecinco: "He aprendido a ser más selectiva"

De la misma forma, no entiende que algunos la tachen de tonta por el simple hecho de ser modelo. Y lo ha demostrado con creces estudiando la carrera de criminología: "Estudiar me da paz, además creo que hay que estudiar para no dejarte llevar por la opinión de la gente". De hecho, una de las cosas que más le gusta hacer es leer, un amor que le viene desde pequeña inculcada por sus padres.

Alba Carrillo tampoco se muerde la lengua a la hora de hablar de su pasado en Telecinco: "Yo he aprendido a trabajar en televisión, porque cuando estaba en Telecinco pensaba que todos eran mis amigos y en eso fui muy naif. He aprendido a ser más selectiva en los cariños". Eso sí, deja claro que no se considera polémica: "Simplemente digo lo que pienso. Es mi manera de pensar y no lo pretendo".

Sobre sus dos grandes amores, Fonsi Nieto y Feliciano López, la colaboradora marca las distancias: "Nunca me canso de que me pregunten por Fonsi, porque es de las elecciones más maravillosas que he hecho en mi vida. Es el padre de mi hijo. Pero por encima de todo es una buena persona, estaría igualmente en mi vida aunque no tuviéramos a Lucas. Feliciano también ha sido parte de mi vida, de otra manera, y lo asumo".

Por último, sobre qué le pide al futuro, Alba Carrillo lo tiene claro: "No pido mucho, porque estoy en un momento en el que me quiero mucho a mí misma. Estoy muy agradecida a la vida porque me siento una afortunada a todos los niveles", sentencia.