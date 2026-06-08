Mediaset renueva 'La mirada crítica' hasta diciembre y se confirma quién releva a Ana Terradillos este verano

Tras renovar el contrato de larga duración de Ana Rosa Quintana recientemente, Mediaset ahora ha resuelto la duda sobre otra de las caras que forma parte de su programación matinal. Y es que Ana Terradillos también seguirá al frente de 'La mirada crítica' la próxima temporada.

Así, tal y como ha adelantado El Confidencial Digital, y ha verificado El Televisero, 'La mirada crítica' seguirá en la parrilla de Telecinco con Ana Terradillos al menos hasta finales de año tras haber renovado hasta el próximo 31 de diciembre. Por su parte, la presentadora tiene blindada su continuidad con un contrato de cadena en vigor.

De esta manera, Mediaset seguirá contando con 'La mirada crítica' en su programación matinal entre las 8:00 y las 9:00 horas de la mañana, para dar el relevo a Ana Rosa Quintana como lleva haciendo desde el regreso de la madrileña a las mañanas en febrero de 2025.

Como es habitual, Ana Terradillos se tomará un merecido descanso y regresará en septiembre con la nueva temporada. Durante sus vacaciones será José Luis Vidal, el copresentador del formato, el que se haga cargo de la conducción de 'La mirada crítica', durante el mes de agosto.

La evolución de 'La mirada crítica' con Ana Terradillos

Hay que recordar que 'La mirada crítica' regresó a Telecinco en septiembre de 2023 con Ana Terradillos como nueva presentadora y con Unicorn Content al frente de la producción. En un principio lo hizo para formar parte de las nuevas mañanas de la cadena junto a 'Vamos a ver' con Joaquín Prat y Patricia Pardo tras el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes ofreciéndose entre las 9:00 y las 10:30 horas.

Sin embargo, con el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas, Telecinco decidió mantener el formato en la parrilla en una versión reducida entre las 8:00 y las 9:00 horas prescindiendo de la tertulia y centrándose en conexiones en directo de la presentadora con periodistas y expertos además de sus reporteros.

En cuanto a audiencias, cabe señalar que la renovación de 'La mirada crítica' llega después de haber cerrado el mes de mayo con su máximo anual con un 10,1% y 182.000 espectadores después de haberse movido entre el 8 y el 9% durante los meses anteriores. Además en algunas jornadas, el programa ha llegado a marcar cuotas del 11 y el 12%.