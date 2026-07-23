Chenoa emite un alto comunicado ante las acusaciones de la mujer que reclama ser la dueña de su perra

Cristina López, la joven canaria que asegura que Chenoa adoptó a su perra desaparecida en 2024, utilizó este miércoles el altavoz de Telecinco para expandir su denuncia sobre la identidad de la mascota de la artista más allá de sus redes sociales. Y ante la polémica suscitada, el equipo de la artista ha terminado lanzando un comunicado oficial para zanjar las especulaciones sobre el vínculo entre la adopción de Cloe y la desaparición de la mascota de la joven en Tenerife.

Tras el vídeo en Tik Tok donde la joven explicó su teoría sobre la desaparición de su mascota hace más de dos años y la adopción de la perra de la cantante, la canaria conectó en directo con 'El verano se mueve' para denunciar la negativa que había recibido por parte del hermano de la cantante y el resto del equipo, reclamando una prueba de ADN de la perra.

El equipo de Chenoa tumba los rumores sobre la adopción de su perra: "La documentación confirma de manera concluyente que no se trata del mismo animal"

Ante esta tanda de acusaciones, el equipo de Chenoa ha lanzado un comunicado recogido por Hola en el que se han pronunciado sobre el proceso de adopción de Cloe, asegurando que se realizó "cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales". Además, contestando a la hipótesis de Cristina de que a su perra le extrajeron el microchip que llevaba, en el comunicado explican que se realizó "una prueba adicional, mediante inspección física y radiografías, que descarta categóricamente la existencia de cualquier microchip anterior".

"Comprendemos perfectamente el dolor de cualquier persona que haya perdido a su mascota, pero la documentación legal y veterinaria confirma de manera concluyente que no se trata del mismo animal", asegura el equipo de la presentadora de 'Dog House' en el comunicado, tratando con respeto la historia compartida en redes por la joven sobre la trágica desaparición de su perra, a la que continúa buscando años después.

A su vez, dejan claro que "por respeto a la privacidad y a la veracidad de los hechos, no se alimentarán especulaciones sobre un expediente totalmente cerrado y en regla", desvinculando a Chenoa y a su mascota por completo de la denuncia de la joven canaria y la desaparición de su perra Lola en 2024. Se trata de una polémica que ha coincidido de lleno con el inicio de la segunda temporada del programa de adopción de perros que conduce en La 1 desde el verano pasado.