Atronadora ovación al estreno de la segunda temporada de 'Dog House' que conmovió con su caso más desgarrador en RTVE

Este martes, 21 de julio ha sido el Día Mundial del Perro. Para celebrarlo, La 1 de TVE ha estrenado la segunda temporada de 'Dog House', el espacio conducido por Chenoa que promueve la adopción de estas mascotas. Aunque, en esta ocasión, no todo fue tan bonito, ya que también se vivió un doloroso momento.

César, un hombre de 80 años que sufre EPOC y diabetes, acudió a 'Dog House' para buscar un nuevo hogar para su perro Curro, ya que debido a sus problemas de salud él no podía hacerse cargo. "He venido con todo el dolor de mi alma, a ver si encontramos una familia muy buena que cuide a mi perrito que yo no puedo hacerme cargo de él", lamentó.

El hombre explicó a una de las cuidadoras que acababa de perder a su mujer: "Yo tengo muchos problemas con los pulmones. En cuanto hago un esfuerzo, me bajo mucho, no puedo y me ahogo". Cuando llegó el momento de separarse de su mascota, César se dirigió a Curro entre lágrimas: "Perdóname, bonito mío, perdóname". Sin embargo, el perro esquivó su mirada, lo que hizo todavía más complicada la situación. "No me quiere ni mirar", lamentó con profunda tristeza.

“He venido con todo el dolor de mi alma a ver si encontramos una familia que cuide a mi perrito porque yo no puedo hacerme cargo de él…” 💔#DogHouse



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“No me quiere ni mirar. Esto es muy doloroso. Le quiero mucho, pero no puedo. No tengo fuerzas”



Ver así a César nos está partiendo el corazón 💔#DogHouse



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Pero, finalmente, no le quedó más remedio que entregar a Curro al equipo del refugio. "Te prometo que la familia que le encontremos va a ser buenísima", le aseguró la cuidadora, intentando así animar un poco al destrozado dueño. Tras permanecer en una casa de acogida, mientras el equipo de 'Dog House' le buscaba un hogar definitivo, este llegó pronto. El programa de TVE mostró cómo Curro quedó feliz con su nueva familia, una familia que, a buen seguro, le tratará con el mismo cariño con el que le trataba César.

Curro ahora estará en una casa de acogida hasta que el staff encuentre su hogar definitivo 💔#DogHouse



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¡Parece que Curro va a dar una oportunidad a esta familia! 🥰



Esta historia tiene un final feliz...#DogHouse



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Los casos que pudimos ver en el estreno de lo nuevo de 'Dog House'

Otros de los casos que pudimos ver en esta primera entrega de 'Dog House' fue el de unos padres y su hija que acudieron al refugio en busca de "otro miembro de la familia". "Venimos a adoptar un quinto miembro para nuestra familia", explicó la niña. Su padre, por su parte, contó que "el cuarto ya lamentablemente no está con nosotros. Tuvo que marcharse a un lugar mejor, el cielo de los perros".

Ante las cámaras del programa de la cadena pública, la joven mostró una fotografía de ella con su perrito Toby, que falleció no hace mucho. "Yo no le quiero remplazar, eso está claro. Solo quiero tener otro compañerito más", aseguró Valeria, que incluso recitó a Chenoa un poema que había preparado junto a su madre para 'Dog House'. Sin embargo, Patrick, el perro elegido por el equipo del refugio para esta familia estaba atemorizado.

Por suerte, darle espacio y tratarle con cariño terminó dando sus frutos y, de pronto, el perrito se acercó a Valeria y todo parecía indicar que entre ellos surgió el feeling. "Creo que hemos hecho match", bromeó la joven. Mientras que su padre añadió: "Apareció atropellado y en muy malas condiciones, así que nuestro objetivo es ayudarlo a superarlo en familia".

“Venimos a por un quinto miembro de la familia porque, desafortunadamente, el cuarto ya no está con nosotros” 💔#DogHouse



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Otro de los casos que nos mostró 'Dog House' fue el de Albert, Miriam y su perrito Stalin. "Los beagles tienen ansiedad por la separación y queremos una perrita que haga compañía a Stalin", explicó la pareja. El equipo del programa les presentó a Faustina, una perrita mayor que necesitaba volver a sentirse querida. "Aquí han conectado. Veremos en casa, pero tengo la corazonada de que todo va a salir bien", reconoció Albert. "Su vida ha empezado ahora, a nuestro lado", añadió Miriam. A pesar de que los primeros días de convivencia fueron duros, finalmente Stalin y Faustina se acabaron convirtiendo en grandes amigos.

Por último, el espacio conducido por Chenoa nos mostró la historia de Cristina y su mujer Vanesa, quienes llegaron a la recepción de 'Dog House' acompañadas de su hijo Derek. "Nuestra historia de amor comenzó en el colegio. Yo si pudiera decirme algo a mí misma sería que saliese antes del armario", confesó Cristina. Ahora, las dos buscan a un perrito que se convierta en el mejor amigo de su pequeño.

El refugio del programa de TVE les presentó a Nora, que fue rescatada de un criadero ilegal y que llegó al albergue con una sorpresa: estaba embarazada. "No solo vamos a tener que curar sus heridas físicas, sino también las emocionales", aseguró Cristina, antes de comenzar una nueva aventura los cuatro juntos.

Derek la está liando pero sus mamis no se han dado cuenta 😂😂😂😂#DogHouse



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'Dog House' vuelve a conquistar a la audiencia

El estreno de la nueva temporada de 'Dog House' lideró la noche del martes. Con un 12,8% de share y 859.000 espectadores, el espacio presentado por Chenoa marcó récord histórico y se convirtió en la oferta más vista del prime time. Además, obtuvo excelentes críticas en redes sociales, donde los usuarios de X aplaudieron que RTVE promueva la adopción de mascotas, en concreto de perros.

Tenía muchísimas ganas de ver #DogHouse



A quienes amamos los animales, y especialmente a los perros, este programa nos llega muy adentro



Y ya estoy llorando con la historia del hombre que tiene que dar en adopción a su perro… Uff 💔 — M 📺 (@casasola_89) July 21, 2026

🐶 Me encanta el formato #DogHouse de @La1_TVE porque hace hincapié en la importancia de adoptar a un perro, y su posterior adaptación en la familia.



No obstante, para quienes hemos tenido la suerte de convivir con un perro, estas historias son terrorismo emocional. 🥺 — Carlos Cánovas (@CarlosCanovas96) July 21, 2026

OJALA

OJALA

OJALA



Toda la television que se hace en este santo pais fuera como #DogHouse



Qué orgullo de programa — Miguel Ángel (@Miguel_R_Lopez) July 21, 2026

¡Qué difícil es querer y no poder! Este momento refleja los vínculos que se generan entre personas y animales... pero también, por los comentarios, que no somos plenamente conscientes de la dependencia de nuestros mayores.



Piel de gallina💔 #DogHouse pic.twitter.com/90XzMCM4tf — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) July 21, 2026

#DogHouse sin duda lo mejor de TVE. Gracias por esa gran labor con los ángeles de 4 patas 🤗❤️ — Last Rider (@hombre_dl_saco) July 21, 2026

El mejor programa de toda la parrilla de este país ❤️ qué necesario por favor #DogHouse — Entropía. (@BeaSanchez_) July 21, 2026

Este año hay mejor casting. Los adoptantes son más conscientes de que los perros necesitan tiempo y tienen traumas#DogHouse — Buh. 🐐 (@Pepperwood_) July 21, 2026

Me encanta #DogHouse. Es el típico programa estival que, a la mínima que sientas un mínimo de respeto por los animales, te saca una sonrisa y alguna lágrima. — Romina de Bourgh (@rominatf8) July 21, 2026

Televisión pública, gracias por esta segunda temporada que tantos nos enseña de los perritos y la adopción responsable #DogHouse — olalla payne (@olallapayne5) July 21, 2026

Qué necesario es un programa como #DogHouse ❤️ Gracias a @Chenoa y a todo el equipo por dar visibilidad a tantos perros que esperan una oportunidad. Ojalá esta temporada venga llena de finales felices 🐶🏡😘 — Laura Valverde (@_LauraVS_) July 21, 2026

#DogHouse Qué maravilla de programa y de familias regalando tanto amor. Nos hacéis mejores personas a los que os vemos. — Dulce C. (@DulceCorcu) July 21, 2026

Que levante la mano a quien le encante este programa aunque se hinche de llorar 🖐️🥹 #DogHouse pic.twitter.com/SbxGEDgdfk — Plata (@AbelPlata) July 21, 2026