TVE anuncia la fecha definitiva del estreno de 'Dog House' con Chenoa tras el último cambio de programación en La 1

TVE anunciaba hace una semana el regreso de 'Dog House' con Chenoa para este martes justo después de la semifinal del Mundial entre España y Francia. Eso sí, desde RTVE se apresuraban al dejar claro que se trataba de un programa recopilatorio especial previo al estreno de su nueva temporada. No obstante, La 1 optaba por levantar el espacio de su parrilla para ofrecer un post partido amplio con el nombre de 'Camino a Nueva York'.

Tras este cambio, TVE ha confirmado que la segunda temporada de 'Dog House' se estrenará finalmente el próximo martes 21 de julio después de 'Viaje al centro de la tele', que lanzará su nueva temporada este viernes para ocupar el hueco que deje 'La Revuelta' tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva.

Con ello, 'Dog House' se enfrentará a 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro, al cine de La Sexta y previsiblemente al cine de Telecinco, a la espera de saber que hará Mediaset con su programación tras ofrecer esta semana 'First Dates Summer' para protegerse de las semifinales del Mundial.

'Dog House' se suma así a las ofertas de entretenimiento de La 1 para este verano con 'El Grand Prix' en la noche de los lunes, que ha marcado su mejor estreno en tres años, 'Maestros de la Costura Celebrity' en miércoles y 'El perro andaluz' en jueves. A ellos se añadirá próximamente también 'Ordena tu vida' con Inés Hernand.

Perros y humanos tenemos muchas más similitudes de las que imaginamos.



¿Preparado para volver a emocionarte? ¡Las puertas de #DogHouseTVE se vuelven a abrir!



🐶 El martes 21 de julio, estreno en @La1_tve pic.twitter.com/FzPfUlfYpz — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 14, 2026

Así será la segunda temporada de 'Dog House'

Imagen de la presentación de 'Dog House'

Tras el éxito de su primera temporada, 'Dog House' regresa a TVE coincidiendo además con el Día Mundial del Perro. Esta nueva temporada amplía horizontes y multiplica la emoción y consolida su apuesta por la adopción responsable y suma nuevas historias, nuevos personajes y acciones especiales.

El programa presentado por Chenoa y producido por BoxFish recorrerá España para encontrar a las personas y familias que buscan un compañero de vida. Cada caso es único: historias de superación, soledad, amor, segundas oportunidades. Chenoa y el equipo de voluntarios de ‘Dog House’ tratarán con empatía y sensibilidad a todas esas personas y también narrarán las historias de cada perro, a fin de dar visibilidad a una realidad que habría que intentar cambiar.

La segunda temporada de 'Dog House' incorpora acciones especiales que amplían el alcance del programa, como la visita a la Selección Española Femenina de Fútbol para destacar los beneficios que los animales pueden aportar al rendimiento y bienestar de los deportistas de élite; el primer encuentro entre una persona invidente y su perro guía, en colaboración con la ONCE; o la importancia de las casas de acogida.