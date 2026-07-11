Una perrera pone en evidencia al programa 'Dog House' de RTVE: "Enseñan el final bonito, pero no cómo llegan los animales"

'Dog House' arrancará su segunda temporada en TVE con Chenoa repitiendo como maestra de ceremonias el próximo martes 14 de julio tras los buenos resultados de su primera entrega en 2025. Así, junto a la Fundación Patas Arriba entre otras protectoras, el equipo del programa tratará de buscar "el match" perfecto para los perros que buscan hogar, abogando por una adopción responsable y poner en valor la labor esencial de las protectoras en nuestro país.

Sin embargo, hay quien tiene sus dudas y reservas sobre la labor que el formato de TVE realmente realiza y cómo ayuda a las mascotas. Sin ir más lejos, Rosa Castañer, presidenta de la protectora Animals Sense Sostre, ha cargado contra el programa conducido por Chenoa en una reciente entrevista para Mundo Deportivo, poniendo el foco en la principal carencia del espacio que busca hogares para mascotas abandonadas.

Vuelve el programa que te enamoró... 💞



¡VUELVE DOG HOUSE! 🐶



El martes después del fútbol en @La1_tve pic.twitter.com/flgtkdyJIk — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 9, 2026

La dueña de una protectora pone en duda la labor de 'Dog House' en TVE: "Algunas historias son reales y otras lo pintan muy bonito"

"Me parece bien. Algunas historias son reales y otras lo pintan muy bonito", ha comenzado expresando la presidenta de la protectora sobre 'Dog House', que ya dejó clara su dinámica y sus objetivos durante su primera entrega en La 1 de TVE el pasado verano. "Hacen pedagogía de la adopción, pero no del no abandono. Enseñan el final bonito, pero no cómo llegan los animales. Aun así, algo es algo", ha subrayado entonces.

Así, Castañer ha evidenciado cómo el formato producido por RTVE en colaboración con BOXFISH centra su mensaje en promover la adopción y cómo realizar el proceso de forma responsable, pero no ponen el foco en el abandono que sufren esas mascotas para concienciar sobre esta lacra y sus peligros. "Porque hay mucho para adoptar y los perros son iguales", ha insistido.

"Llegan aquí por los dueños, no por ellos. No han hecho nada. Hay que adoptar porque están aquí por nuestra culpa, por irresponsabilidad humana. Muchos cachorros que se dan sin chip ni esterilizar acaban aquí", explicaba la presidenta de Animals Sense Sostre, que junto a su equipo se encarga de gestionar las ayudas de protectoras con el objetivo de proporcionar cobijo y segundas oportunidades a los animales abandonados, al igual que 'Dog House'.

Cabe destacar que la Fundación Patas Arriba, principal aliada del programa de perros en TVE, realiza también una valiosa labor con las mascotas abandonadas en nuestro país. La protectora se centra en campañas de adopción, rescates y cuenta con la dedicación diaria de voluntarios.