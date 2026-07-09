RTVE confirma la fecha de estreno de su programa divulgativo revelación del pasado verano presentado por Chenoa

Tras anunciar el estreno de la nueva temporada de 'El Grand Prix' para el próximo lunes 13 de julio, RTVE ha puesto ahora fecha al regreso de otra de sus grandes apuestas para este verano. Y es que 'Dog House' volverá a la parrilla de La 1 un día después, el martes 14 de julio.

Lo hará eso sí con un programa especial como aperitivo al estreno de la segunda temporada, que podría llegar el martes 21 de julio, en una noche marcada por la emisión de la primera semifinal del Mundial 2026. De esta manera, La 1 recupera el programa de adopción de perros y opta por emitir una reposición por si el encuentro pudiera alargarse más allá de los 90 minutos reglamentarios y acabara en prórroga y penaltis.

Con ello, 'Dog House' toma el relevo de 'Al cielo con ella' y se enfrentará en la noche de los martes a 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro, el cine de Telecinco y a la espera de la oferta con la que sustituirá La Sexta a 'Cara al show' con Marc Giró.

Vuelve el programa que te enamoró... 💞



¡VUELVE DOG HOUSE! 🐶



El martes después del fútbol en @La1_tve pic.twitter.com/flgtkdyJIk — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 9, 2026

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, 'Dog House' muestra el funcionamiento diario de un refugio que se esfuerza por encontrar una familia ideal para cada perro. La historia de cada familia y de cada animal son tratadas con gran sensibilidad y respeto. El programa promueve los valores del amor hacia los animales y apoya la adopción como vía prioritaria. En la actualidad, cerca de 100.000 perros aguardan un hogar en España.

El formato regresa este verano después de haber tocado el corazón el año pasado y de haber conseguido hasta 38 adopciones. Además, 'Dog House' fue uno de los programas revelación del verano de 2025 con una media del 10,2% de cuota de audiencia, 727.000 seguidores y cerca de 2,3 millones de espectadores únicos en su primera temporada.

El programa fue líder en todos los targets de 4 a 64 años, con espectaculares registros entre los más jóvenes (16,5% en target infantil de 4 a 12 años, 13,3% en target juvenil de 13 a 24 años, 12% en 25 a 44 años y 10,3% en 45 a 64 años).