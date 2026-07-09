'Valle Salvaje', avance próximo capítulo que TVE pospone al lunes 13 de julio: La revelación de Rosalía que lo cambia todo

Después de ofrecer nuevos episodios el miércoles y este jueves, 'Valle Salvaje' volverá a hacer un parón en su emisión este viernes con motivo del previo especial del España-Bélgica de cuartos de final del Mundial pese a que en un principio La 1 si había avanzado que emitiría el episodio 445 este 10 de julio.

De esta manera, los fans tendrán que esperar al lunes 13 de julio para disfrutar del capítulo 445 de 'Valle Salvaje' en su horario habitual como pasará también con 'La Promesa'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito trata de saber qué va a ser de su tía Victoria ahora que el obispo ha decretado que es esposa de Dámaso. Mientras, Victoria intenta descubrir por qué Mercedes no la ha dejado caer cuando lo tenía en sus manos.

Y José Luis no duda en preguntarle a Rafael por qué no se ha deshecho ya de Enriqueta y de Braulio y permite que ambos sigan en la Casa Grande y él le responde que no cree que su propuesta esté tan desatinada.

Paralelamente, Braulio le reconoce a su madre que se está esforzando por ganarse a Manuela pero haga lo que haga no va a conseguir que ella se fije en él y su madre llega a la conclusión de que le está ocultando algo.

Leonor avisa a su hermana Rosalía de que no va a poder pasar más tiempo con María y ella le deja claro que nada ni nadie va a conseguir que entregue a su hija y Leonor le asegura que no cree que pueda volver a ver a la niña.

Después, Bárbara trata de saber de qué protege Leonor a su hermana y Rosalía les revela a ella y a Luisa una verdad que amenaza con cambiarlo todo.

Por su parte, Amadeo le aconseja a su hijo Francisco que retrase sus planes de boda para más adelante mientras Pepa le confiesa a Martín que ella quiere organizar el enlace más despacio.

Dámaso habla con Mercedes para dejarle claro que los únicos que han perdido la batalla son don Hernando y José Luis y no duda en volver a besarla.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Don Aurelio le entregaba las actas con su sentencia tanto a José Luis como a Victoria y dejaba a todos boquiabiertos con su veredicto pues nadie lo esperaba. Mientras, Victoria trataba de saber si Benigna ha cumplido con su obligación de malograr el embarazo de Matilde.

Braulio se confesaba con Alejo asegurando que se va a retirar de la lucha por el amor de Manuela tras comprobar que la joven bebe los vientos por su primo y no por él.

Atanasio informaba a Pepa de que van a poder disponer de la capilla de la casa grande el día y la hora en la que decidan casarse. Tras descubrirlo, la doncella se encaraba con Francisco por tomar decisiones sobre su boda sin consultarle.

Por su parte, Dámaso avisaba a don Hernando de que no le asustan sus amenazas y el marqués le deja claro que brindará sobre su tumba. Y paralelamente, Dámaso le aseguraba a Victoria que su amor siempre será eterno

Leonor les informaba a Luisa y Bárbara que tiene un secreto muy importante que revelarles sobre la identidad de María tras el secuestro de Rosalía.