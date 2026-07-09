Mediaset da un giro de 180 grados con 'Horizonte' tras la marcha de Iker Jiménez y Carmen Porter y amplía sus emisiones

El pasado miércoles 1 de julio, Iker Jiménez y Carmen Porter se despedían de 'Horizonte' para tomarse unas vacaciones hasta septiembre. No obstante, anunciaban que el formato continuaría esta semana con sus sustitutos habituales.

Así, los planes de Mediaset pasaban por mantener en emisión 'Horizonte' esta semana con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como presentadores y despedir el programa definitivamente este jueves hasta el regreso de los presentadores titulares en septiembre.

Sin embargo, Mediaset ha anunciado este jueves que finalmente el programa de actualidad continuará en el access prime time de Cuatro dos semanas más. Es decir, que 'Horizonte' alargará sus emisiones hasta el 23 de julio con los presentadores sustitutos al frente.

Un movimiento con el que Mediaset busca mantener uno de los puntales de audiencia de Cuatro durante unas semanas para seguir fomentando el crecimiento de Cuatro frente a La Sexta e incluso frente a la propia Telecinco, que va camino de volver a marcar un nuevo mínimo histórico este mes.

Además hay que destacar cómo nos encontramos en semanas en las que la actualidad política y judicial no cesa pese a que ya estamos en el mes de julio. Es por ello, por lo que Mediaset busca seguir aprovechando el momento convulso para aumentar los datos de 'Horizonte' y más teniendo en cuenta que sus rivales ya están de vacaciones pues 'La Revuelta' de David Broncano también se despide este viernes de la audiencia en TVE después de que tanto 'El Hormiguero' como 'El Intermedio' ya lo hicieran hace una semana.