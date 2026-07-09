Atresmedia anuncia cómo elegirá 'Tu cara me suena 13' a sus finalistas y la mecánica de la 2ª semifinal en directo

Tras proclamar a J Kbello como el primer finalista de la edición durante su primera semifinal, 'Tu cara me suena 13' entra de lleno en su recta final este viernes 10 de julio escogiendo a los 4 finalistas restantes que se jugarán la victoria en la gran final. El concurso de Antena 3 competirá directamente contra el España-Bélgica este viernes con su segunda semifinal en directo, en la que a través de los votos del jurado y el público se conformará la lista final de finalistas.

Si bien el talent de imitaciones conducido por Manel Fuentes promedia un 19,4% de share y 1,4 millones de seguidores de media en su presente edición, este viernes afrontarán una dura tarea al medir fuerzas con el nuevo encuentro de La Roja en el Mundial de fútbol, con el partido España-Bélgica que arrancará a las 21:00 horas en La 1 de TVE. Así, los ocho concursantes se enfrentarán por última vez este viernes a las valoraciones del jurado para tratar de hacerse con una plaza en la final.

'Tu cara me suena' anuncia a sus 4 últimos finalistas en directo este viernes 10 de julio

Si bien J Kbello actuará a modo de exhibición imitando a Slimane tras hacerse con su plaza directa en la final de 'Tu cara me suena 13' el viernes pasado al ser el concursante con la mayor puntuación del ranking, el resto tendrá que impresionar tanto al jurado como al público, que este viernes podrá votar desde casa. En la segunda semifinal, se abrirá una votación gratuita en la página web de Antena 3 además de una vía de mensajes SMS y llamadas telefónicas.

Así, los concursantes que más puntos sumen al final de la noche tras la valoración de Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita Flores, se convertirán en los finalistas de la edición junto al gaditano. En esta gala 13, María Parrado probará suerte como Pastora Soler, Sole Giménez imitará a P!nk y Martín Savi a Camilo Sesto, mientras que Aníbal Gómez enfrentará el reto de convertirse en Radiohead, Jesulín de Ubrique en Manolo Tena y Leonor Lavado en Melody. Por otro lado, Paula Koops recibirá Training VIP para convertirse en Ana Torroja, mientras que Cristina Castaño tendrá que meterse en la piel de Paloma San Basilio.

Además, el cantante y compositor Sergio Rivero será el invitado especial de esta segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13', amenizando la gala tras las nueve actuaciones de los concursantes con una imitación de Harry Styles justo antes de arrancar el proceso de valoraciones, en el que el panel del jurado y el público decidirán los cuatro últimos finalistas. Y así quedó el ranking general tras la última gala, dejando alguna que otra pista sobre quiénes saltarán a la gran final este viernes: