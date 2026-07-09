Karmele Marchante escandaliza en 'De Lunes a Viernes' por lo que se le ha escuchado de Iñaki Urdangarin: "Tienes una sanción"

'De Lunes a Viernes' arrancaba este jueves su emisión en Telecinco con un avance sobre una nueva pillada a Iñaki Urdangarin después de que el día anterior mostraran unas imágenes del ex duque de Palma miccionando en plena calle. Lo que llevaba a que Karmele Marchante hiciera un comentario que conseguía dejar a todos escandalizados.

"Atención. Hoy comenzamos muy fuertes. Si ayer teníamos unas imágenes de Iñaki Urdangarin orinando en la vía pública, hoy se ha superado", avanzaba Santi Acosta. "¿Se puede superar eso?", cuestionaba por su parte Beatriz Archidona. "Si creíais que lo habíais visto todo de él, lo que vamos a ver que hace también en público yo creo que me da incluso más repelús que lo que vimos ayer", apostillaba la presentadora del programa.

Tras ello, los presentadores de 'De lunes a viernes' les preguntaban a sus compañeros que es lo que creían que podría haber hecho Iñaki Urdangarin en plena calle una vez terminó de orinar. "Karmele, ¿tú qué crees que está haciendo?", le preguntaba la presentadora. "Pues a lo mejor una paja", soltaba Karmele Marchante sin ningún tipo de pudor.

"Esto no lo vimos venir": Estupefacción del equipo de 'De Lunes a Viernes' por el comentario de Karmele Marchante sobre Urdangarin

La reacción de los colaboradores de 'De lunes a viernes' al comentario de Karmele Marchante

"Esto no lo vimos venir", reaccionaba Beatriz Archidona mientras José Antonio León se daba la vuelta al no dar crédito con lo que había escuchado y las caras de Ángela Portero y Antonio Rossi eran todo un poema. "Tú me preguntas y yo te digo. Te arriesgas", se justificaba Karmele mientras Lydia Lozano se llevaba las manos a la cabeza y no podía contener la risa.

"¿Te has quedado a gusto no?", le cuestionaba entonces Archidona a su compañera. "Ha sido espontáneo", insistía Karmele. "Yo es que te lo juro que para esto no estoy preparada", aseveraba Lydia. "Bueno se nos ha escapado", comentaba Santi Acosta tratando de evitar que siguieran hablando del asunto. "A mi no me gusta lo escatológico pero lo que ha dicho Karmele es un momento sexual", argumentaba Lydia.

Finalmente, Santi Acosta avisaba a su colaboradora que iba a recibir un castigo. "Karmele tienes una sanción de 30 segundos sin hablar", le avisaba el presentador. "Ayer fue el royal pis, es que me hacéis decir unas cosas, y hoy es el Urdanguarrín", terminaba diciendo el presentador de 'De lunes a viernes'.