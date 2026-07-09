Estos son hoy los dos invitados de 'El Perro Andaluz', el programa de Manu Sánchez, que cambia su horario en RTVE

Tras conseguir su mayor audiencia hasta la fecha el pasado jueves sacando provecho de tener al España-Austria como telonero en TVE, 'El perro andaluz' regresa esta semana con su quinta entrega alternado una vez más su horario de emisión en La 1. Manu Sánchez queda relegado una vez más al late night con motivo del encuentro Francia-Marruecos que la cadena pública retransmitirá a partir de las 21:45 horas.

Con 'La Revuelta' completamente desaparecida de la programación de los jueves como viene siendo costumbre durante el último mes marcado por el Mundial de fútbol, el humorista volverá a intentar retener a la audiencia del evento deportivo en su programa de entrevistas tal y como hizo la semana pasada firmando un 22.5% de share y 1.745.000 espectadores tras la victoria de La Roja. Y este jueves, el andaluz se rearma con un potente elenco de invitadas para asegurar su éxito.

María del Monte y Paula Vázquez, las invitadas de Manu Sánchez de este jueves en 'El perro andaluz'

María del Monte será la primera en pasar por el escenario de 'El perro andaluz' este jueves, y lo hará para repasar junto a Manu Sánchez algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional y personal. Así, con el humor y la naturalidad que caracteriza a la cantante en sus apariciones televisivas, la invitada vivirá además un momento muy especial junto a José Luis Jaén.

🤍💚 ESTE JUEVES vendrán a ladrar a 'El Perro Andaluz' by @_ManuSanchez_, y esperamos que también se diviertan...



💥💥 ¡María del Monte y Paula Vázquez! 💥💥



📺En @La1_tve, después del FRANCIA 🆚 MARRUECOS.#MundialRTVE #ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/kZxwU3qQS1 — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) July 8, 2026

La siguiente en estrenarse en el espacio de TVE será Paula Vázquez, que se sincerará con el andaluz sobre algunos recuerdos de su dilatada carrera en televisión, reflexionando junto al andaluz sobre la evolución del medio con el paso de las décadas y echando la vista atrás en los formatos que más han marcado su trayectoria.

María Peláe se estrena como colaboradora

En el apartado de secciones, 'El perro andaluz' contará con una incorporación estelar en su quinta entrega en TVE, sumando a María Pelae a su equipo, que además de debutar con su sección en el programa de Manu Sánchez, regalará al público del teatro y a los seguidores desde casa una actuación en directo que sin duda se coronará como uno de los grandes momentos de la noche.

Mari Paz Sayago también regresa al espacio de La 1 un jueves más con su personaje de Carmen Fuentes Segura para recuperar joyas olvidadas del archivo de RTVE en su sección NO-DO. Por otro lado, la Oficina Contra el Centralismo del programa también recibirá a Sobria y Serena, que volverán a aportar su característico humor en esta nueva entrega.