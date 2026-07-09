La medida de programación de Mediaset para blindar su oferta del prime time ante el España-Bélgica del Mundial este viernes

La emisión del partido de cuartos de final entre España-Bélgica en La 1 está provocando numerosos cambios de programación más allá de TVE. Y es que tanto Telecinco como Cuatro han optado por protegerse del fútbol mientras Antena 3 ha optado por mantener 'Tu cara me suena'.

Así, mientras Telecinco no ofrecerá una nueva entrega de 'De Viernes' y emitirá en su lugar un recopilatorio, Cuatro ha decidido retrasar el inicio de 'El Blockbuster' para evitar que la película se enfrente al partido. Una estrategia que ya ha sido habitual en la segunda cadena de Mediaset en otras ocasiones.

De hecho, el pasado lunes, con el Portugal-España, Cuatro optó por emitir una reposición de 'Viajeros Cuatro' en access prime time y retrasar la emisión de 'Horizonte' al prime time. Y este viernes, el canal emitirá una amplia reposición de 'First Dates'.

Cabe recordar que habitualmente, Cuatro ya ofrece una reposición de 'First Dates' antes de 'El Blockbuster'. Sin embargo, esta semana la cinta no arrancará hasta las 23:00 horas, la hora en la que está prevista que acabe el encuentro. Será entonces cuando empiece la emisión de la película 'Una historia de venganza'.

Lo que se desconoce es que hará Cuatro en el caso de que el partido entre España-Bélgica se alargue y vaya a la prórroga e incluso a los penaltis. Y es que la cadena podría optar por seguir alargando 'First Dates' hasta que se resuelva el pase a semifinales de nuestra selección, o en cambio arrancar justo cuando dé inicio la prórroga del partido.

Antena 3 no sigue los pasos de Mediaset y mantiene su apuesta

Como decimos, mientras Telecinco y Cuatro si que han optado por evitar la competencia con el fútbol con nuevos contenidos, Antena 3 si que emitirá en directo la segunda semifinal de 'Tu cara me suena' en la que conoceremos a los otros cuatro finalistas que se sumarán a J Kbello.

La incógnita pasa por saber a qué hora comenzará la gala del talent show de imitaciones presentado por Manel Fuentes y si Antena 3 optará por retrasar su inicio para intentar competir el menor tiempo posible con el partido.

Así queda la programación de Cuatro este viernes 10 de julio: