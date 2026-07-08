RTVE da marcha atrás y anuncia un recorte aún mayor de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' en la parrilla de La 1 de esta semana

La 1 de TVE modificará buena parte de su programación este viernes 10 de julio por un partido de altísimo impacto como es el España-Bélgica, en el que nuestra selección luchará por seguir rompiendo con la maldición de los últimos 16 años en el torneo mundialista y por alcanzar el pase a las semifinales de la próxima semana.

Como ya es habitual cada vez que juega España, la cadena pública arrancará un previo desde las 18:30 horas, dejando fuera de la parrilla a las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y a los magacines 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra'. Las cuatro ofertas regulares de La 1 se cancelarán en su totalidad.

Una medida drástica en Prado del Rey con la que se pretenderá encajar el programa 'Camino a Nueva York', en el que se abordará, entre otras cosas, la llegada del conjunto español al estadio de Los Ángeles en el que se disputará el encuentro.

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Esto significa una modificación en el plan que RTVE había anunciado inicialmente. A comienzos de semana, la corporación adelantó que tanto el lunes 6 como el martes 7 de julio 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' suspenderían sus emisiones y que se retomarían este miércoles 8, manteniéndose con normalidad el jueves 9 y el viernes 10 con los capítulos 443, 444 y 445 y 864, 865 y 866 respectivamente.

Es decir, se indicó que esta presente semana ambos seriales contarían con tres capítulos. Sin embargo, TVE ha reculado respecto a esa previsión y, este miércoles, ha rectificado que ese número de entregas quedará reducido a dos finalmente porque el viernes tampoco habrá emisión debido a una versión ampliada de 'Directo al grano' y a ese mencionado previo de dos horas y media antes del España vs Bélgica.

Así queda la programación de La 1 en la tarde del viernes: