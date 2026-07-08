Nacho Abad defiende el despido de Marta Nebot en 'En boca de todos' y revela el verdadero motivo: "Lo demás es mentir"

Después de que este martes, Marta Nebot anunciara en su cuenta de "X" que había sido despedida de 'En boca de todos' y de que Antonio Naranjo echara más leña al fuego cuestionando a su compañera por haber reconocido que le daba "vergüenza" trabajar en ese programa; este miércoles ha sido Nacho Abad el que se ha pronunciado alto y claro en directo sobre este asunto dirigiéndose a su ya ex compañera.
"En boca de todos, el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo", fueron las palabras que utilizó Marta Nebot para denunciar públicamente que le habían despedido del programa de Cuatro en el que colaboraba.
Ante el revuelo generado por la denuncia de Marta Nebot, Nacho Abad ha querido abordar lo sucedido en pleno directo y lo nada más arrancar la entrega de 'En boca de todos' de este miércoles. "Querida Marta, en este programa nos gusta el pluralismo, nos gusta el debate contradictorio y damos voz a todas las ideologías, a todos los colores. Les pongo un ejemplo, desde Pablo Fernández a Santiago Abascal. Uno, en las antípodas ideológicas de otros. Esto es, justamente, lo que enriquece el debate", empezaba defendiendo el presentador.
"Este debate que se basa en el pluralismo político que sostiene el estado democrático, conceptos que en este programa tenemos grabados a conciencia y a fuego porque nos definen y no censuramos a nadie por sus ideas. Jamás lo hemos hecho, jamás lo vamos a hacer", recalcaba al respecto.
Era después cuando Nacho Abad explicaba el motivo por el que él mismo había decidido no seguir contando con Marta nebot como colaboradora. "En tu caso, y lo sabes porque cuando decidimos suspender nuestra colaboración mutua laboral, te llamamos para darte explicaciones. En otros sitios no llama nadie a nadie. Nosotros nos comportamos con educación y con elegancia y te llamamos, media hora de conversación. Nosotros no suspendimos nuestra colaboración por tus ideas. No hicimos eso. No quisimos cerrar la voz a una periodista que se define como progresista", seguía explicando el presentador.
"Lo hicimos porque ocurrió esto en el programa", aseveraba dando paso a unas imágenes en las que se veía a Marta Nebot reconocer en el propio programa que le "daba vergüenza" estar en ese plató al discutir con alguna de sus compañeras. "Marta, estarás conmigo en que estar en este programa que te da vergüenza es incoherente. En boca de todos lo forma un equipo en el que la máxima es el respeto, el compañerismo, la pluralidad y yo no quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí. No hay más. Lo demás es mentir", defendía Abad.
El órdago de Nacho Abad a Óscar Puente con ataque indirecto a RTVE
Tras ello, Nacho Abad no dejó escapar la ocasión para contestar también a Óscar Puente después del mensaje que puso en su cuenta de "X" contestando a Marta Nebot animándola al decirle que "tómatelo como un halago. Dice mucho de ti". "Esto para mí era una cuestión interna. La hizo pública Marta y he tenido que salir a responder. Luego sale a opinar Óscar Puente. Querido ministro, dice muy poco de usted y a mí sí me da vergüenza ajena, como español, como ciudadano, como contribuyente y como periodista, tener que leer su ataque personal", reconocía el periodista.
"Miren, me da vergüenza ajena, ministro, sus comentarios en redes sociales. Tan alejados de una función pública o del trabajo que usted debería hacer y por el cual le pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, incluidos los que somos periodistas, incluidos los que trabajamos en este programa, todos pagamos nuestros impuestos; Zapatero, no lo sé. Usted gana su sueldo de nuestros impuestos. Deje de tuitear, deje de hacer el ridículo y haga un rato de ministro, que es para lo que le pagamos o por lo menos aparéntelo", seguía diciendo antes de lanzar un órdago al Ministro de Transportes.
"Señor ministro, si tiene usted el coraje es suficiente, yo le doy voz en este programa. Cuando usted quiera, se pasa por aquí y charlamos. Seguro que no vamos a coincidir en nada porque usted defenderá a Pedro Sánchez y a mí me parece que la corrupción está asolando el Partido Socialista y al Gobierno. Y yo le tengo que preguntar por eso, pero si usted lo que quiere son preguntas masaje, se va a TelePedro y allí responde a las preguntas. Donde le hagan masajes. Aquí no le vamos a hacer ningún masaje porque creo que el objetivo del periodista es desenmascarar a los gobiernos que nos engañan. Y ustedes nos están mintiendo. Pásese por aquí. Este es un programa plural", concluía el presentador volviendo a utilizar RTVE y acusándola de ser "TelePedro".
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