José Antonio León suelta una bomba sobre el diario de Rocío Jurado y deja descolocada a Rosa Benito en 'De Lunes a Viernes'

Mucho se ha hablado en los últimos meses del polémico diario de Rocío Jurado en el que se ha basado su hija, Rocío Carrasco, para hacer el documental 'La más grande'. Sin embargo, este lunes 6 de julio, José Antonio León ha soltado una bomba en el estreno de 'De lunes a viernes' que ha dejado descolocada a la propia Rosa Benito, colaboradora del nuevo espacio de Telecinco.

El programa ha recordado cómo Rocío Carrasco explicó en 'El sótano club' de Alba Carrillo cómo llegó a sus manos ese manuscrito. "Estábamos preparando el documental. No sabíamos cuál iba a ser la narrativa y entonces, de repente, Marta Manzano me dice: 'Tenemos que escanear fotos y tal'. Digo: 'Venga, vale. Las busco y te las llevo'". Fue entonces cuando la hija de Rocío Jurado se topó con "una encuadernación muy amarillenta". En ese momento pensé: "Ya sé cómo vamos a hacer el documental, lo cuenta ella".

Según contó en el programa de Ten, fue días después de fallecer su padre, Pedro Carrasco, cuando su madre le hizo entrega de esos escritos: "Aquí tienes algo para que cuando tú quieras, y pueda, sepas quiénes son tu padre y tu madre". El manuscrito estaba junto con distintas fotografías y va "desde que nace La Jurado hasta que se separa de mi padre, Pedro Carrasco", explicó Rocío.

Una explicación que su tía Rosa Benito pone en entredicho, como así dejó claro en el estreno de 'De lunes a viernes': "Yo he oído cuando ella va a casa de su madre, se pone a llorar y su madre le entrega ese manuscrito. ¿Ella no tiene la curiosidad ni de ver las fotos del padre ni de leer lo que la madre le dice? Pero luego después de 20 años muerta le sale ese manuscrito. No me lo creo". Además, asegura que "yo a mi cuñada Rocío no la vi escribir nunca".

La exclusiva de José Antonio León sobre el manuscrito de Rocío Jurado

Era entones cuando José Antonio León se ponía en pie para dar una exclusiva: "Exclusiva para empezar el programa 'De lunes a viernes' como mandan los cánones. El viernes le hice una pregunta a Rocío Flores: '¿Ro, te consta que tu abuela escribiera o mandara escribir algún tipo de manuscrito y es ese manuscrito con el que se está haciendo el serial y la biopic?'".

Acto seguido, el colaborador pedía música de tensión, antes de soltar la bomba: "Podemos decir, a día de hoy, que supuestamente dentro de, esperamos más pronto que tarde, dentro de 2 o 3 semanas, que esos manuscritos con los que se está haciendo este documental o con los que se va a hacer después el biopic, porque son los mismos, no fueron ni escritos ni mandados a escribir por Rocío Jurado". Una noticia que causó una gran sorpresa en el plató.

Pero José Antonio León fue más allá: "Es más, no voy a decir quién los encarga, porque todavía estamos intentando recopilar pruebas, estamos investigando, pero se le encarga a una persona que actualmente está fallecida y podrían estar esos manuscritos registrados a nombre de la persona fallecida". Estas palabras dejaron descolocada a Rosa Benito, que no se hacía una idea de quién podía ser esa persona.

Aunque Terelu Campos sí se atrevió a dar un nombre: "¿La persona fallecida puede ser Juan de la Rosa?". "No puedo decir nada más porque estamos investigando, pero no es Juan de la Rosa", respondió su compañero. Cabe recordar que Juan de la Rosa fue el secretario y mano derecha de Rocío Jurado hasta el día de su fallecimiento. Esto dejó con más dudas a la exmujer de Amador Mohedano: "Si no es Juan de la Rosa, que ese sí sabía todos los entresijos, Pedro Carrasco no es una persona a la que le gustara escribir y Rocío Jurado ya te digo yo que escribir poquito, pues no sé quién puede ser".

Antes de pasar a otro tema, José Antonio León quiso dar "un último detalle": "A quien Rocío Jurado le encarga escribir sus memorias y no pudo porque también falleció el pobre fue al escritor y periodista Antonio Burgos, así me lo cuenta la familia". Una afirmación que ratificó Rosa Benito.