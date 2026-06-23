Rocío Carrasco irrumpe en TEN con Alba Carrillo: admite la motivación del documental y biopic de Rocío Jurado y responde a la polémica que le rodea

Este martes, Rocío Carrasco ha visitado 'El sótano club', el programa que presenta su amiga Alba Carrillo en TEN, para promocionar el estreno de 'La más Grande', la serie documental de Movistar Plus sobre su madre Rocío Jurado. Y además ha aprovechado para hablar de la serie que prepara TVE sobre la vida de la artista. Una visita que ha estado marcada por el apagón del programa de TEN.

"El jueves se estrena un capítulo por semana de La Más Grande. Vamos a ver a la más grande, vamos a ver algo que es significativo, que yo he puesto mucho hincapié en que se supiera porque es algo que no se sabe. Rocío Mohedano no tenía nada que ver con Rocío Jurado, era una dicotomía que existía y la gente no es consciente de que eso ocurre. La desinhibición y la valentía que tenía la Jurado, Rocío Mohedano no era así. Los principios de la Mohedano los tenía la Jurado, pero había cosas que no se atrevía a decir la Mohedano", aclaraba la hija de la artista.

Asimismo, Rocío Carrasco ha aprovechado para explicar una de las grandes polémicas que rodea a la serie documental sobre su madre que es una serie de manuscritos que ella tiene en su poder y sobre los que Gloria Camila ha amenazado con demandarla. "Se ha liado una con eso, que ya estoy aburrida", soltaba de primeras.

"Cuando mi padre muere yo por circunstancias de la vida que todo el mundo sabe yo no tengo nada de él, ni fotos ni nada. Y yo voy a casa de mi madre después de haber estado llorando y mi madre me pregunta que me pasaba y le digo que no tenía nada de mi padre. Y me dijo que no me preocupara y a la semana siguiente me da un sobre grande y me dice ahí tienes fotos de tu padre y algo para que cuando tu quieras saber quién es tu madre y tu padre te lo leas", seguía relatando.

"Yo en ese momento se juntó la muerte de mi padre con todas las circunstancias que ya se saben y no voy a repetir. Yo llego a mi casa y meto el sobre en un armario con archivadores. Cuando mi madre fallece y me llevo cosas y cajas a mi casa ahí se queda años y años. Y hace poco estábamos preparando el documental y no sabíamos cuál iba a ser la narrativa, me piden de producción fotos y buscando meto la mano en una caja saco una carátula de plástico muy amarillenta. Lo limpié y empiezo a leer y digo 'ostia, ya sé como vamos a hacer el documental'. Era una biografía de ella y mi padre", explicaba Rocío Carrasco. "Pero que es solo desde que nace Rocío Mohedano hasta que se separa de mi padre, que es solo mío para que no haya líos", sentenciaba aclarando que no tenía nada que ver con Ortega Cano ni con sus hermanos.

"En el documental está todo lo que es importante en su vida y toda su gente. Todos sus principios morales, un homenaje a su ideología, toda su lucha porque fue una luchadora y curranta nata. Era enemiga de las injusticias y todo eso es lo que hemos querido reflejar", añadía al respecto.

Justo después, Rocío Carrasco no tenía reparos en confirmar que por ella habría partes del documental que no habría emitido pero que formaban parte de la vida de su madre. "Yo con el cuarto capítulo he llorado de pena porque es lo más doloroso del universo, que yo sé que es algo que no se podía obviar de su vida, pero si me lo preguntas yo me lo habría cargado. Pero no es justo para el espectador", añadía en alusión a la enfermedad de su madre y a su última etapa de su vida.

Rocío Carrasco: "Yo tengo poquitos, pero los que TENgo son la leche".#ElSótano23J pic.twitter.com/pw2Usi0syZ — TEN TV (@TENtv) June 23, 2026

Rocío Carrasco se pronuncia sobre la serie que prepara TVE sobre su madre

Después, Alba Carrillo no dejaba escapar la ocasión para preguntarle a su amiga por la serie de ficción que se está grabando sobre su madre y que emitirá TVE. "No puedo contar mucho. La verdad es que es un equipo maravilloso, todo el equipo, tanto técnico como de actores, son profesionales. Se lo están currando muchísimo", advertía de primeras.

"¿No te dio impresión la imagen de Susana Córdoba con el chándal representando cuando tu madre ya estaba malita?", le cuestionaba Alba Carrillo. "Me lo mandaron porque salió en Poco Pasa, que si no sales en Poco Pasa no eres nadie. Me mandaron el enlace y yo no sabía lo que iba a ver. Y pinché, y cuando lo vi, me hizo el corazón así. Empecé a llorar y llamé a Susana Córdoba y le dije estoy llorando. Es que es como un bofetón", aseveraba.

Rocío Carrasco dixit:

"Si no sale en poco pasa, no eres nadie".#ElSótano23J pic.twitter.com/NSluuxgsNf — TEN TV (@TENtv) June 23, 2026

Era entonces cuando Alberto Guzmán le preguntaba por toda la polémica que estaba rodeando a la serie y cómo desde su familia se estaba queriendo vender que no se iba a representar bien su vida. "Se va a representar todo lo que se necesita. Todos los condumios para hacer una serie. Tú cuando haces un puchero le pones los huesos, el jamón, pues aquí igual", contestaba con sorna.

"Se han dado muchas informaciones que se han desmentido en horas", apostillaba Guzmán en alusión al bulo sobre que José Ortega Cano no iba a salir en la ficción. "¿Qué hacemos? Si al final todo se sabe y todo se ve. Tanto la serie documental y la serie se están haciendo para y por ella, no hay más historia. Es por y para ella", sentenciaba al respecto. "Es un documental maravilloso, estoy muy nerviosa y a todo el mundo le digo que me diga la verdad y que no me bailen el agua", concluía.