La reacción de aúpa de Alba Carrillo contra la embestida de Gloria Camila: "Si sigues acosándome, tomaré medidas legales"

Gloria Camila ha abierto fuego contra todos los que se han mofado del último momento viral en redes de su padre. Y es que, después de que Ortega Cano protagonizase una escena de lo más peculiar bailando un vals durante su encuentro con los medios, Alba Carrillo no dudó en repasar el vídeo desde 'El sótano club', firmando unas declaraciones que no han sido plato de buen gusto para su hija y que se han traducido en un ataque directo a través de redes.

"Hay personas que son las primeras en dar lecciones y que deberían ser las últimas en hacerlo", ha comenzado señalando la influencer en sus historias de Instagram tras compartir la lectura personal de Kiko Hernández ha hecho sobre la viral escena de su padre atendiendo a la prensa. "Personas que han construido buena parte de su personaje público hablando de la vida de los demás", ha añadido.

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Gloria Camila abre fuego contra Alba Carrillo en redes y reaviva sus polémicas: "Ha faltado el respeto hasta al padre de su hijo"

Sin embargo, su comunicado en redes no iba dirigido únicamente al antiguo colaborador de 'Sálvame', pues también ha apuntado contra Alba Carrillo por su análisis del clip en TEN. "Ha faltado al respeto a personas que formaron parte de su vida, incluido el padre de su hijo", ha señalado Gloria Camila, haciendo clara referencia a la presentadora de 'El Sótano club' sin mencionarla explícitamente.

Gloria Camila explota contra Kiko Hernández y Alba Carrillo a través de su Instagram. pic.twitter.com/pNvxODSurk — 🫶🏼 (@realitysdetv) June 23, 2026

"No las conozco por su labor profesional, sino por el personaje que han decidido representar durante años", ha subrayado la hija de Ortega Cano sobre los dos televisivos. Así, en otra historia no ha dudado en mencionar directamente a la ex modelo, etiquetándola con un tajante mensaje. "Cuando tu hobby es criticar a los demás y vivir de la vida ajena, no me extraña que acabes siendo el tema de conversación que menos te gusta escuchar", ha sentenciado.

Junto a su advertencia, Gloria Camila ha adjuntado titulares con algunas de las "polémicas" de la ex de Feliciano López, además de los escuetos datos de audiencia de su programa en TEN. Una mención en redes que la presentadora no ha tardado en contestar a través de sus historias este mismo martes. "Me acaba de mandar esto Gloria Camila por Instagram", ha escrito seguido de una advertencia.

🚨 ALBA CARRILLO Y GLORIA CAMILA, EN PIE DE GUERRA



G: “Comparte con todo el mundo lo que es vivir de tus ex”



A: “Si sigues acosándome, tomaré medidas legales”#ElSótano23J pic.twitter.com/eu8AmgCa7g — sofrito (@soofrito) June 23, 2026

"Está obsesionada con todo lo que tenga que ver con su hermana. Y yo, como soy su amiga, me lo tengo que comer. Si sigues acosándome, tomaré medidas legales", ha llegado a señalar la antigua colaboradora de Mediaset y TVE, cargando una vez más contra la televisiva y reivindicando su amistad con Rocío Carrasco, a quién siempre ha defendido públicamente. A su vez, Kiko Hernández también ha recibido una importante lluvia de dardos de la joven.

"Qué decir de quienes son capaces de banalizar enfermedades gravísimas o utilizar temas extremadamente sensibles para alimentar un relato público. Hay líneas que nunca debían cruzarse", comentaba Gloria Camila en su historia para más tarde recordar la condena del Tribunal Supremo contra Hernández por mentir y difundir que padecía un cáncer de páncreas. "¿No prefieres que hablemos de esto mejor?", ha escrito la joven en sus historias, mencionando también al comunicador.

"Ya que llevas toda tu vida riéndote de la gente y de mentir sobre una enfermedad que por desgracia existe y se lleva a mucha gente por delante, como el caso de mi madre. ¿Tú vas a reírte de quién?", terminaba señalando la colaboradora de 'El tiempo justo' en sus historias de Instagram dirigidas al antiguo compañero de Belén Esteban, María Patiño y compañía en las tardes de Telecinco.