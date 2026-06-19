Rocío Flores da un giro de tuerca total con Rocío Carrasco y se desmarca de Gloria Camila ante sus futuros proyectos en TV

Rocío Flores ha protagonizado en las últimas horas un inesperado acercamiento a su madre, Rocío Carrasco. O, al menos, ha mostrado públicamente su apoyo a su nuevo proyecto profesional, el documental de Movistar Plus+ sobre su abuela, Rocío Jurado, que se estrenará el próximo 25 de junio y constará de cuatro capítulos. De esta forma, la joven se desmarca de las críticas de Amador Mohedano y Gloria Camila.

Rocío Flores ha dado 'me gusta' a una publicación sobre 'La más grande', la nueva docuserie sobre la vida y la trayectoria de su abuela. Aunque el gesto ha sido breve, no ha pasado desapercibido por los usuarios de las redes sociales, debido al distanciamiento que la joven mantiene con su madre desde hace años. Y es que, Rocío Carrasco figura como productora ejecutiva del proyecto, participando de forma activa en el mismo.

Con este significativo movimiento, la influencer se desmarca de la postura de otros miembros de su familia, como Amador Mohedano o Gloria Camila. El hermano de Rocío Jurado se ha mostrado muy molesto por no haber contado con él, ya que asegura que es quien mejor conoce la carrera artística de la cantante, ya que fue su representante. Por su parte, la colaboradora televisiva también ha cuestionado la forma en que su hermana ha llevado a cabo este documental sobre su madre.

Además, Rocío Carrasco también está al frente del biopic que se está grabando en Chipiona sobre sus padres, Pedro Carrasco y Rocío Jurado. La ficción, que se emitirá en TVE, recreará la historia de amor de la artista y el boxeador, con Carmen Raigón y Martiño Rivas -según avanzó Yotele- en los papeles protagonistas.

Rocío Flores muestra su apoyo públicamente en redes sociales en forma de LIKE, a la nueva docuserie sobre la vida de su abuela, Rocío Jurado.

Se desmarca así de las críticas que tanto Amador Mohedano como Gloria Camila han hecho sobre este proyecto. pic.twitter.com/qId9rG1e6x — El Indio (@Jero20033756) June 18, 2026

Rocío Flores se desmarca de las críticas de Gloria Camila a su madre

A diferencia de su sobrina Rocío Flores, Gloria Camila criticó durante desde 'El tiempo justo' los proyectos impulsados por su hermana sobre el legado de su madre. Tras ver las primeras imágenes relacionadas con la producción del nuevo biopic, la colaboradora espetó: "Que cada uno haga lo que considere". Acto seguido, ha cargado contra ella: "Me da un poquito de cosilla. Sobre todo, hacer una serie documental de la enfermedad de una madre y no contar con el resto".

"Una cosa es que sea heredera universal y otra es que parezca hija única", ha lamentado la hija de Ortega Cano. La cosa no queda ahí, sino que, además, según César Muñoz, Rocío Carrasco se guardaría "dos ases" bajo la manga: "A la docuserie de Rocío Jurado podría sumarse un disco inédito de directos. Además, ya tiene otro proyecto sobre la vida de 'La más grande'". Aunque lo que más ha molestado a Gloria Camila es que en el documental se vayan a utilizar los "diarios nunca revelados" de Rocío Jurado.

Según 'El tiempo justo', se trata de "unas cartas de puño y letra que habrían sido entregadas de madre a hija y que ahora sería el momento perfecto para compartir con los seguidores de la cantante a través del documental". Esto ha molestado muchísimo a la hija menor de la artista, quien ha lanzado una advertencia en directo: "Como yo dije el otro día, yo lo hice por un procedimiento legal. Y así es como lo voy a hacer. De repente, por arte de magia, tiempo después de haberle exigido ese diario… y que ella dijera ante una jueza que no había ningún diario secreto o ningún documento, ahora que diga que aparece… Eso que se lo explique a la jueza".

"¿La vuelves a llevar a un juzgado?", preguntó directamente Marta López a Gloria Camila, a lo que esta contestó: "Legalmente, hay que llevarlo. Sí. Yo por lo legal, siempre. Lo dije en su momento, que si aparecían diarios, iba a volver al procedimiento que en su día inicié".