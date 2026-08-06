El actor Joaquín Kremel sentencia de forma apabullante a Arantxa Sánchez, la 'Ayuso' de 'Malas Lenguas'

Arantxa Sánchez se ha convertido, en poco tiempo, en una de las colaboradoras estrella de 'Malas Lenguas', aunque no precisamente para bien. Y es que su férrea defensa de Isabel Díaz Ayuso ha generado infinidad de críticas en redes sociales. El último en cuestionar sus intervenciones el programa de TVE ha sido el actor Joaquín Kremel.

Nacida en Toledo y con una trayectoria profesional vinculada principalmente en la radio, Arantxa Sánchez ha trabajado en medios como Radio Castilla-La Mancha o SER Toledo. Aunque durante años estuvo vinculada a contenidos musicales y culturales, con proyectos como el podcast 'Dudas Infinitas', ahora se ha hecho un hueco muy destacado en el programa conducido por Jesús Cintora.

Con sus llamativas gafas de pasta, al más puro estilo azafata del 'Un, dos, tres', y su toma de anotaciones bolígrafo en mano mientras sus compañeros debaten sobre temas de actualidad, la periodista se ha convertido en la tertuliana más mediática de 'Malas Lenguas'. Aunque sus intervenciones no han estado exentas de polémicas. Durante un debate sobre los incendios forestales, llegó a vincular el problema con determinadas políticas medioambientales y con la Agenda 2030. Algo que Jesús Cintora no dudó en frenar en seco.

Aunque fue más allá el pasado martes, ya con Gonzalo Miró y Ana Ibarzabal como presentadores durante las vacaciones de Cintora. Arantxa Sánchez cruzó todos los límites al mezclar a ETA y Bildu mientras el programa debatía sobre cómo Juanma Moreno Bonilla ha dejado en manos de Vox la evaluación de la violencia machista en la Junta de Andalucía.

La polémica comparación de Arantxa Sánchez que Gonzalo Miró y Ana Ibarzabal tuvieron que frenar

"Lo que tenemos ahora mismo es que Vox va a evaluar en Andalucía si hay o no violencia machista. Un partido que siempre ha defendido precisamente que no existe violencia machista", lamentó la presentadora. Tras tomar la palabra Sarah Santaolalla, Ibarzabal daba paso a Arantxa Sánchez, quien, sin pelos en la lengua declaraba lo siguiente: "Bueno es una cesión ideológica, lo normal cuando hay un socio de gobierno que opina distinto a ti pero con el que tienes que gobernar y pactar".

"Igual que se ha hecho con los proetarras de Bildu y el PSOE ha tenido que ceder aunque no le gustara y se tuviera que tapar la nariz porque ha habido muchos concejales socialistas asesinados por ETA y ha tenido que pactar con Bildu", llegó a decir la analista política. Sarah saltaba como un resorte: "¿Pero qué tiene que ver ETA? Y Bildu no es ETA", le recordaba. Sin embargo, su compañera insistía: "Son proetarras". "¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad?", le preguntó Santaolalla, sin dar crédito.

Ante esto, Ane Ibarzabal no tardaba en censurarla: "Arantxa estamos hablando en este caso de las víctimas de violencia de género y sacar esto a colación me parece que está fuera de lugar. Esta absolutamente fuera de lugar". Mientras tanto, la colaboradora repetía que había muchas víctimas de ETA.

Acto seguido, era Gonzalo Miró el que asestaba un duro zasca a Arantxa Sánchez: "Si es verdad que si hay algo que le está afectando a la gente de pactar con Bildu es que le van a subir el salario mínimo interprofesional. Y en este caso, estamos hablando de muchas mujeres que no les van a creer cuando vayan a denunciar por violencia de género", sentenció el presentador.

Joaquín Kremel sentencia el papel de Arantxa Sánchez en 'Malas Lenguas'

Otra de las intervenciones que más dio que hablar de la periodista y que generó generó multitud de críticas en redes sociales fue por su férrea defensa de Isabel Díaz Ayuso tras las explicaciones que esta ha dado sobre la compra del ático de lujo. Según la colaboradora, la presidenta madrileña "ha firmado un contrato de confidencialidad porque sabía que sino los medios ibais a poner el grito en el cielo, que si era muy caro, que si era muy oscuro…". "Qué barbaridad, cómo osamos", se ha mofado José María Garrido.

Este fragmento de la entrega de 'Malas Lengua' de este martes ha sido compartido por el actor Joaquín Kremel en su cuenta de X. Junto al vídeo, ha escrito lo siguiente: "El nivel de esta tertuliana explica claramente la mayoría absoluta de IDA". Una clara sentencia sobre el papel de la colaboradora en el programa de TVE.