Sentencia generalizada al relevo de Gonzalo Miró a Jesús Cintora como presentador de 'Malas Lenguas' en RTVE

Jesús Cintora se ha marchado de vacaciones y estará ausente en 'Malas Lenguas' durante 15 días. En su ausencia son Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal los encargados de presentar el programa cada tarde en La 1 y en La 2 así como en 'Malas Lenguas Noche' los sábados por la noche.

No obstante, se trata de una prueba de fuego para Gonzalo Miró pues cabe recordar que el hasta ahora presentador de 'Directo al grano' se quedará de forma fija al frente de 'Malas Lenguas' desde septiembre con el salto de Jesús Cintora a 'Mañaneros 360' como relevo de Javier Ruiz.

Así, a partir de septiembre, Gonzalo Miró se encargará de conducir 'Malas Lenguas' junto a dos nuevas copresentadoras. Por un lado, la periodista y directora adjunta de Eldiario.es, Esther Palomera, que le acompañará en el tramo de La 2 dedicado a la actualidad y política. Y por otro, Ana Hinestrosa, que se encargará de ayudar en las labores de presentación en el tramo de La 1 dedicado a sucesos y temas sociales.

Antes de estrenarse como presentador de 'Malas Lenguas', Gonzalo Miró ya avanzó en 'Mañaneros 360' que tanto él como Ane Ibarzabal iban a ser muy diferentes con respecto a Cintora. "Queremos mantener el listón alto o, al menos, intentarlo. "Ane y yo tenemos una personalidad distinta a la de Jesús y tendremos que darle nuestro toque personal", advirtió.

El veredicto de la audiencia de 'Malas Lenguas' a Gonzalo Miró

Pues bien, por ahora parece que tanto Gonzalo Miró como Ane Ibarzabal han superado el examen de la audiencia. Ambos han conquistado a los espectadores de 'Malas Lenguas' y algunos incluso no han dudado en pedir que se queden definitivamente con el programa.

"Me gusta como llevan programa Ane Ibarzabal y Gonzalo Miró. No necesitamos ruido, la política no es Sálvame…. Dejan hablar, cortan cuando es necesario….Sorprendida gratamente! Veremos como evoluciona", ha destacado una de las espectadoras en redes sociales. "Muy bien Ane Ibarzabal y Gonzalo Miró en Malas Lenguas. Frescura, dar voz sin atropellos, orden. Se agradece la ausencia de ruido, gritos", ha añadido otra a ese mismo respecto.

"Qué maravilla, qué lujo...Gonzalo Miró presentando Malas Lenguas. Gracias a RTVE por darnos vacaciones del Cintora al público", erha sido otro de los comentarios que se ha podido leer en "X". "

Otros usuarios no han dudado en recalcar lo bien que lo hacen los dos presentadores. "Han estado muy bien tanto Anne cómo Gonzalo, más fresco el programa, más ameno", ha aseverado uno. "Me están gustando muchísimo Gonzalo y Ane. Ni una pega les pongo", ha añadido otro. "Pues lo hacen muy bien Ane y Gonzalo, me gustan", ha sentenciado otro.