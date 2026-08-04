Afra Blanco llega al límite y dice 'basta' a otra tertuliana de 'Espejo Público': "¡Deja de faltarme ya!"

Ni siquiera el plató de 'Espejo Público' se libra de sufrir las altas temperaturas del mes de agosto, pues la tertulia de 'Más Espejo' suele caldear el ambiente entre sus colaboradores. Este martes, sin ir más lejos, Afra Blanco ha protagonizado un fuerte desencuentro con Carla Restoy, paralizando el debate en plató entre gritos y acusaciones, plantándose contra los constantes ataques de su compañera.

Con el rótulo de "Máxima tensión en Europa" en pantalla cuando ha tocado repasar los efectos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, las colaboradoras se han tomado al pie de la letra la tarea de tensar el ambiente. "Buenismo para lo que te interesa, Afra. ¿Y a los ceutíes quién los protege?, ¿y a los italianos? Que miras más a los de fuera que a los de dentro. No, guapa, no, no manipules mis palabras", le ha recriminado Restoy esperando una respuesta.

"¿Esta señora me puede llamar 'guapa' y decir que manipulo?", se ha limitado a señalar Afra Blanco mucho antes de estallar contra la influencer católica. "Retíralas físicamente, me pongo yo donde ellas", han llegado a sugerir a Miquel Valls el resto de colaboradoras sentadas en el otro sofá del plató con el fin de evitar el enfrentamiento.

Afra Blanco estalla en plena tertulia de 'Espejo Público': "Voy a pedir que esta señora deje de faltar"

Sin embargo, no ha sido hasta que han puesto sobre la mesa de debate el topless en las playas cuando la situación se ha descarrilado por completo."Nunca nos planteamos por qué los pezones masculinos circulan con tanta libertad…", ha tratado de denunciar la activista antes de que Carla Restoy le interrumpiese de nuevo. "Es una cuestión fisiológica, nuestros senos son erógenos", ha interpelado la creadora de contenido.

"¡Ah, los suyos no!", replicaba sorprendida Afra Blanco. "No puedes comparar, no tienen nada que ver", ha señalado rápidamente su compañera de tertulia tratando de echar por tierra su argumentario. "Claro, ellos pueden enseñarlos sin ningún tipo de problema y nosotras estamos sometidas a una sociedad que, gracias a nuestras mujeres más mayores…", ha denunciado la sindicalista sin poder terminar su discurso.

"¿Sales de la caverna o qué?", le ha replicado Restoy sin dejar a su compañera terminar. "Voy a pedir que esta señora deje de faltar. La caverna, probablemente, es en la que estás metida tú", ha señalado entonces Blanco paralizando la tertulia ante las constantes interrupciones de la influencer católica. "Claro que la escucho, pero está diciendo estupideces", ha llegado a señalar Carla cuando el presentador ha pedido a ambas que respeten su turno de palabra.

Y Afra Blanco no ha dudado en volver a la carga contra la tertuliana, denunciado sus formas durante el debate. "¿Eres capaz de dejar de ser una faltona, respetar el turno de palabra de los demás, dejar de decir que estoy metida en una caverna y que digo estupideces? La primera que ha dicho que los pezones masculinos no son erógenos eres tú", ha sentenciado la activista, cada vez más alterada.

"¿Qué dices? No sabes ni qué decir porque no tienes ni argumentos. Tráeme a un biólogo o un sexólogo", ha sugerido Carla Restoy desoyendo las quejas de su compañera y las constantes llamadas de atención de Miquel Valls, que ha pedido a ambas en numerosas ocasiones que guardasen la compostura.

"¡Deja de faltarme ya que me estás hartando!", ha terminado exclamando Afra Blanco, incapaz de continuar con el tema de debate ante el cruce de gritos, ataques y burlas con la joven católica. "¡Ya está, por favor, es que al final me voy a poner serio, no sois nuevas en esto. Se habla de modo ordenado, escucharos, por favor", ha advertido finalmente el presentador para cortar de una vez por todas el rifirrafe.