Almudena Porras relata el precio que paga por 'Supervivientes 2026' y la secuela que sigue arrastrando

La aventura de Almudena Porras en 'Supervivientes 2026' tocó fin hace más de dos meses, pero la joven continúa encontrando dificultades para adaptarse a su rutina de siempre. La televisiva se ha sincerado en una nueva entrega de su canal de Mtmad sobre las secuelas que aún arrastra de su paso por los Cayos Cochinos, desvelando el impacto que los meses de supervivencia han tenido en su cuerpo.

Desde el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo con destino a Menorca, la que fue concursante de 'La isla de las tentaciones' ha encontrado un momento para conectar con sus seguidores en una nueva entrega de su videoblog, sincerándose sobre su malestar. "e de decir que hoy estoy un poco… lo que viene siendo insoportable. Creo que me va a entrar el periodo. Me encuentro un poco como amargada, y hay que ser realista", ha confesado.

Almudena Porras confiesa la secuela más prolongada de su paso por 'Supervivientes': "Mi cabeza está todo el rato luchando"

"Estoy como insoportable porque creo que me va a entrar la regla. Ayer sábado no hice prácticamente nada porque tenía un dolor muy fuerte de ovarios", ha reconocido Almudena Porras, asegurando que podría mentir y decir que está "súper bien" pero que ha decidido mostrarse transparente ante su insostenible situación. "Por eso estoy así, no me lo tengas en cuenta Borja. Qué hago si el periodo me tiene amargadita", ha añadido dirigiéndose a su pareja.

Así, ha lamentado no poder estar disfrutando de su tiempo de descanso por los dolores. "Mi cabeza está todo el rato luchando. Es como 'te vas de vacaciones, te vas a Menorca con tu personita' ¿Por qué no me deja mi cabeza? ¿Por qué todo es negativo?", ha sentenciado. A su vez, se ha sincerado sobre cómo este dolor menstrual está estrechamente ligado a sus secuelas de Honduras.

"El periodo me ha venido una sola vez. Fue hace dos semanas y media. Me vino fuerte, pero no tan intenso como me esperaba. Me acompañó una semana nuestra amiga regla. Ahora, supuestamente, me tiene que venir otra vez", ha explicado Almudena Porras, temiendo lo peor. "Es como que me está avisando. Ahora mismo, la barriga no me duele. Es una sensación horrible de 'por qué no estoy bien si debería estar bien", ha insistido.

Y durante otra entrega de 'La era de Almudena', su canal de la plataforma de Mediaset, la joven ya rompió su silencio sobre otras de las secuelas que arrastra de sus meses en los Cayos Cochinos: pérdida de peso, marcas de picaduras, manchas en la piel y caída de cabello entre otras molestias como la que denuncia ahora.