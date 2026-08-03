Una histórica concursante de 'Supervivientes' reaparece en 'El verano se mueve' con un radical y explosivo cambio de imagen

Este lunes, 'El verano se mueve', el programa que presenta Ion Aramendi en las tardes de Telecinco ha estrenado nuevo horario y duración tras la cancelación de 'Amor...¡o lo que surja!'. Y en esta nueva etapa ha recibido en plató a una de las famosas que saltó a la fama gracias a 'Supervivientes' y de la que hacía mucho tiempo que no se sabía nada.

Además su vuelta a la televisión se produce tras someterse a un cambio radical de imagen. Y es que Tatiana Delgado, quien fuera tercera finalista de 'Supervivientes 2011', ha vivido un cambio tanto físico como mental en los últimos años tras desaparecer del foco mediático.

La primera aparición de Tatiana Delgado en televisión fue gracias a 'El cirujano', un programa de Cuatro en el que no tuvo reparos en mostrar su operación de vagina. Tras ello, la joven participó en una de las películas de 'Torrente'. Aunque su fama la alcanzó gracias a participar en 'Supervivientes 2011' llegando incluso a convertirse en su tercera finalista por detrás de Rosa Benito y Rosi Arcas.

Después de su paso por el reality, Tatiana Delgado siguió formando parte de la televisión con numerosas apariciones tanto en 'Sálvame' como en 'Deluxe'. Pero poco a poco dejó de aparecer en la pequeña pantalla y optó por centrar su vida profesional en el centro de estética que había creado. Sin embargo, ese proyecto también fue un fracaso y a partir de ahí no levantó cabeza sufriendo una gran crisis personal y profesional.

Este lunes, Tatiana Delgado ha reaparecido en 'El verano se mueve' y lo ha hecho irreconocible tras someterse a un cambio físico muy radical. La ex stripper se ha mostrado mucho más delgada y con buena parte de su cuerpo tatuado, un nuevo color de pelo y con varios retoques estéticos en su rostro. "Es un cambio radical, un giro radical en su vida que también tiene que ver mucho con su actitud", ha destacado Ion Aramendi al darle la bienvenida.

"Esta nueva imagen es una larga historia. Este tatuaje negro que mucha gente me dice que no le gusta tiene una historia de que yo estuve dos años sin poder hablar. Toqué fondo. Y por eso he escrito un libro que cuenta la realidad de Tatiana Delgado que se llama 'El amor empieza por uno mismo'", ha empezado explicando la ex concursante de 'Supervivientes 2011'.

"Tuve un padre, que no vengo a criticarlo, murió hace mucho tiempo, pero dejó grandes heridas en mi corazón y en mi alma y tal vez siendo una niña crecí con esas heridas viendo cosas que no debía. Sufrí abusos, he pasado muchas cosas muy feas y eso me ha hecho ser la persona que soy hoy en día", ha añadido Tatiana Delgado.

Tatiana Delgado reaparece en 'El verano se mueve' con un nuevo look

Tatiana Delgado en 'El verano se mueve'

"¿Y ahora cómo estás Tatiana?", le ha cuestionado Ion Aramendi interesándose por su estado actual. "Ahora estoy bien. Llevo dos años viviendo en Ámsterdam. Yo lo perdí todo. La vida me dio un gran golpe. Pero me puse a leer muchos libros y fui consciente de que no podía más. Estuve dos años en el limbo, no hablaba. Disocié. Mi cuerpo y mi mente estaban separados totalmente, mis ojos habían cambiado de calor, no sufría ni frío ni calor", ha seguido relatando la ex concursante del reality de aventuras.

Asimismo, Tatiana Delgado ha dejado claro que su fe y su relación con Dios le ha hecho cambiar y evolucionar. "La fe fue lo principal y el querer salir. No es un camino fácil. Pero estés en el punto que estés puedes salir y puedes cambiar la historia de tu vida. Ahora estoy estudiando para terapeuta", ha añadido sobre todo lo que le ha hecho experimentar este cambio en su vida.