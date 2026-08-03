'Valle Salvaje', avance del capítulo 458 del martes 4 de agosto: la expulsión de Rosalía y una pregunta clave en TVE

En el capítulo 458 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá el próximo martes 4 de agosto, Rosalía avisa a Luisa y Bárbara de que ha caído en la cuenta de que la noche en la que se llevaron a María también robaron algo más.

José Luis habla con Alejo sobre la propuesta de Dámaso a Rafael de fusionar la Casa Grande y la Casa Pequeña para solucionar los problemas financieros a los que se enfrentan. Y Pedrito le hace ver a Mercedes que su tía Victoria ha cuidado muy bien de la Casa Pequeña durante su enfermedad y que se ha preocupado mucho por su estado.

Don Hernando le anuncia a Enriqueta que ha descubierto que tiene impagos con la villa de Madrid y que ha puesto a sus hijos al borde de la ruina. Paralelamente, Enriqueta logra arrinconar a Rafael para que salde la deuda que tienen con ella.

Victoria informa a Mercedes de que Dámaso se comprometerá a traer a los jornaleros que se marcharon tras el escándalo y que aún tiene que desvelarle cuál es el verdadero objetivo de su alianza.

Pepa le agradece a Martín por pasar un rato con ella ahora que necesita tener compañía. Por su parte, Martín se encara con Amadeo y le deja claro que si Pepa está mal es por la marcha de su hijo.

Desbordado por la presión, Rafael pierde el control y expulsa a Rosalía de Valle Salvaje no sin antes hacerle la pregunta clave: ¿Es María su hija?

Pura y Dámaso en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Manuela le tendía una emboscada a Braulio para que no pueda escaparse y puedan celebrar juntos un desayuno en medio del campo.

Dámaso proponía a Rafael unir los negocios de la Casa Grande y la Casa Pequeña para tener el control de los precios en toda la comarca poniéndoles en valor y hacerles mucho más fuertes. Pero el duque le paraba los pies.

Nicolás se encaraba con Atanasio y le dejaba claro que a partir de ahora es mejor que Matilde no opinara ni se entrometiera en las decisiones de su negocio. Después, Nicolás trataba de saber que experiencia tiene la mujer de su amigo en el negocio de las colonias.

Don Hernando frenaba las ínfulas de Enriqueta y le hacía ver que ella no es nadie en el Valle y que jamás lo será y además le decía que sobra. Por otro lado, Dámaso intentaba averiguar por qué Victoria está cuidando ahora de Mercedes si siempre han sido enemigas.

Rafael no dudaba en decirle a Luisa que está empezando a cansarse de la actitud de Rosalía y las confianzas que se tomaba en el cuidado de María. Tras ello, Bárbara y Luisa advertían a Leonor de que si su hermana sigue actuando así va a terminar siendo despedida y le pedían que se contenga en su cuidado de la niña.

Por su parte, Amadeo le preguntaba a Martín si ha tenido noticias de su hijo Francisco y si sabía algo de su paradero. Después, Martín le confesaba a Pepa que él también sufre por la partida de su amigo.

Mercedes le confesaba a Victoria que le ha dado fuerzas para poder enfrentarse de una vez por todas a Dámaso. Paralelamente, el propio Dámaso irrumpía en la caseta de las parteras por haberle enviado una nota a la Casa Pequeña sin su consentimiento.