La Séptima tiene que desmentir el fichaje de este importante rostro de 'Sálvame' tras los rumores sobre su incorporación

La Séptima, la nueva cadena de TDT que llegará el 5 de noviembre y que cuenta con José Miguel Contreras, uno de los creadores de La Sexta, como uno de sus impulsores sigue trabajando en configurar su parrilla y sus fichajes. Por ahora, el único nombre claro que formará parte del proyecto será Javier Ruiz.

Hace unos días, la cuenta oficial de La Séptima en "X" respondió a nuevas dudas de la audiencia sobre lo que veremos y no veremos en la programación de la cadena. Y al cuestionarle por si tendrían corazón aseguró que un programa al uso sobre crónica social no habrá pero si que podría haber contenidos que se incluyeran en alguno de sus formatos. "No como tal, pero tendremos que comentar los temas del momento, claro! A mí la camisa del marido de Susana Griso no me ha parecido tan mal", respondió a una de esas preguntas.

"Hay que hablar de actualidad, y si pasan cotilleos relevantes habrá que comentarlos, digo yo", aclaró a otra de las cuestiones que le realizaron los usuarios en "X". Y cuando uno directamente le preguntó por si contarían con rostros de 'Sálvame' dejó la puerta abierta con un "mmm puede ser".



No como tal, pero tendremos que comentar los temas del momento, claro! A mí la camisa del marido de Susana Griso no me ha parecido tan mal. — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 30, 2026

hay que hablar de actualidad, y si pasan cotilleos relevantes habrá que comentarlos, digo yo pic.twitter.com/M2T9MtWxmE — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 30, 2026

Mmmm… Pueeeeede ser. — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 30, 2026

Sin embargo, el comunity manager de La Séptima ha zanjado otro de los rumores que han sonado en los últimos días. Y es la posibilidad de que María Patiño sea uno de los fichajes de la cadena tras quedarse sin hueco tras la cancelación de 'No somos nadie' en TEN. Así, ha dejado claro que por ahora no está en los planes de los impulsores de la cadena contar con alguien como la que fuera presentadora de 'Sálvame' y de 'Socialité'.

"Nop. Pero no me matéis. De momento, nop", es la respuesta que hace la cuenta de La Séptima cuando alguien le interrogaba directamente sobre si iban a fichar a María Patiño después de que ante la ausencia de noticias oficiales se hayan disparado todos los rumores sobre la posibilidad de ver a rostros del universo 'Sálvame' fichando por la nueva cadena de TDT.

Nop. Pero no me matéis. De momento, nop. — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 30, 2026

Javier Ruiz y el director de 'Mañaneros 360', primeros fichajes

A falta de conocer más detalles, lo que parece que se confirma son los fichajes de dos de los rostros más importantes de 'Mañaneros 360' en TVE. Por un lado, Javier Ruiz. El presentador se despedirá previsiblemente este viernes de la cadena pública y será el primer gran rostro visible de La Séptima.

En este sentido, José Miguel Contreras ya reveló en su última entrevista en EFE que el compromiso del periodista con este proyecto viene de largo cuando los directivos que estaban en la SER planteaban la posibilidad de que Prisa optara al concurso público abierto por el Gobierno para lanzar una nueva cadena de TDT. Así, una vez concluya su contrato con la cadena pública, Javier Ruiz se incorporará a La Séptima como director de la cadena y presentador de alguno de sus formatos estrella.

Otro rostro que también abandonará 'Mañaneros 360' será Daniel Fernández. El director del formato, que llegó a la vez que Javier Ruiz, tras dejar 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco se incorporará a la nueva cadena como director de contenidos encargándose así de coordinar todos los espacios y la programación del canal.