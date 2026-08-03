Javier Ruiz da el repaso del día a Isabel Díaz Ayuso tras la exclusiva sobre su lujoso ático en TVE: "Es muy difícil de tragar"

Isabel Díaz Ayuso continúa en el foco de la polémica tras hacerse pública la compra de un ático de lujo a través de la Comunidad de Madrid para utilizarlo como "despacho temporal" durante las obras en la sede habitual. Así, Javier Ruiz se ha centrado este lunes en repasar los detalles del anuncio de este inmueble, ofreciendo una crítica lectura que pone en duda la transparencia del gobierno autonómico al justificar su compra.

"Atención a esto. Les vamos a mostrar el vídeo en exclusiva de lo que la Comunidad de Madrid decía que era el despacho temporal de Ayuso. Les vamos a hacer el house tour. Es muy difícil de tragar la versión de que esto era un despacho temporal. Atención vean ustedes el vídeo promocional porque dormitorio tras dormitorio esto parece muchas cosas menos un despacho. Vestidor tras vestidor, esto parece muchas cosas... Menos un despacho", ha comenzado subrayando el conductor de 'Mañaneros 360' antes de que Adela González explicase en pantalla una por una las características de la lujosa vivienda en el centro de Madrid.

Javier Ruiz da la estocada a Isabel Díaz Ayuso y pone el foco en la lista de lujos del ático en Chamberí: Cine privado, cocina de mármol, habitación de servicio...

"Cine privado, cocina con mármol avanzado... Esto es lo que la Comunidad de Madrid quiere hacernos creer que iba a ser el despacho de Ayuso, pasen y vean", ha continuado repasando Javier Ruiz mientras mostraban imágenes del ático adquirido por la Comunidad de Madrid. "La terraza es la guinda a toda esta versión, despacho temporal, sin duda esa terraza de más de 100 metros cuadrados y de ultralujo es imprescindible para labores de administración", ha destacado entonces.

🔵Exclusiva: Nuevas imágenes del ático de Ayuso



Habitación de servicio, mármol avanzado, una terraza de 200 m²: así es el ático que compró la Comunidad de Madrid como oficina#Mañaneros3A https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/cGVZ2Z7U3U — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 3, 2026

Así, el rostro de TVE no ha tardado en enseñar a la audiencia el vídeo promocional del inmueble que circula en la red. "Vamos a mostrarles el anuncio y a dejar a su criterio si cuando se compra, alguien realmente, como ha dicho oficialmente la Comunidad de Madrid, cree que esto puede ser un despacho. Por supuesto, no tiene licencia de despacho y por supuesto, después de la pillada, viene esta versión, la de que se va a vender", ha adelantado el periodista.

Entonces, han mostrado las últimas declaraciones de la presidenta madrileña, que durante un encuentro de la prensa por la situación de los incendios forestales en la comunidad no ha dudado en pronunciarse sobre la polémica. "También hemos puesto a la venta otros cuatro inmuebles que están en Gran Vía y con esta venta de 22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste", ha aclarado anunciando que el ático se encuentra en venta.

"¿Alguien de verdad puede confundir esto con una oficina? ¿O se le estaba comprando el aticazo a la presidenta? La residencia oficial... Juzguen ustedes", ha insistido Javier Ruiz, sin dar crédito al despliegue de comodidades de la lujosa vivienda. "Permitidme leer el anuncio, y pido una lectura aquí sin la versión oficial... ¿De verdad se puede digerir y tragar? El anuncio dice espectacular terraza en esquina, reformado en calidades excepcionales, dormitorio para el servicio...", ha clamado.

"¿Un despacho tiene dormitorio para el interno o la interna que va a limpiar?", preguntaba de nuevo el presentador. "Sala de cine insonorizada, en la cocina mármol tecnológico, acabados premium en cada detalle... ¿De verdad se puede creer alguien que esto iba a ser un despacho?", ha terminado señalando antes de someter el tema a debate con su elenco de tertulianos.