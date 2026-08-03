Quién es Ane Ibarzabal, la compañera de Gonzalo Miró en 'Malas Lenguas' durante la ausencia de Jesús Cintora

Con la llegada de agosto, Jesús Cintora también se ha despedido de su audiencia para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano tras estar al frente de 'Malas Lenguas' durante todo el curso en La 2. Y el presentador ha dejado los mandos del magacín en manos del Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal, que formarán tándem durante todo el mes en ausencia del periodista.

Y si bien este giro de 180 grados en los rostros del formato supone el salto de Miró al espacio dedicado a combatir los bulos y la desinformación política, se trata de un terreno conocido para la copresentadora, que es un rostro habitual de la redacción de 'Malas Lenguas', conectando a menudo con Jesús Cintora para ampliar información sobre distintos temas de actualidad.

Ane Ibarzabal, de 'Noticias Cuatro' e 'Informativos Telecinco' a presentar 'Malas Lenguas' junto a Gonzalo Miró

Así, el dúo de presentadores ha visitado este lunes 'Mañaneros 360' antes de su debut en las tardes de La 2, sincerándose con Adela González sobre cómo afrontan este relevo. "El equipo es fantástico, es el mejor equipo. Gonzalo llega al mejor programa, estamos muy contentos y con ganas de esta tarde", ha asegurado Ane Ibarzabal, que ha ocupado un puesto en la redacción del magacín desde sus inicios a mediados de 2025.

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal toman el relevo a @JesusCintora durante sus vacaciones de verano.



🔹A partir de esta tarde, se pondrán al frente de @MalasLenguas_Tv en @la2_tve y La 1 con toda la actualidad. https://t.co/ouCtFxrjQC pic.twitter.com/jmoutohBM8 — La 1 (@La1_tve) August 3, 2026

Y es que, pese a ser un rostro relativamente desconocido para la audiencia, la periodista cuenta con una destacada trayectoria en el mundo de la información y la televisión. Nacida en Vizcaya, desde que comenzó a trabajar en periodismo ha conseguido brillar por su rigor, capacidad de análisis y comunicación cercana ante la cámara. Sus primeros pasos tuvieron lugar en los boletines informativos de CNN+ como reportera en 2003, y solo dos años después, dio el salto a 'Noticias Cuatro'.

Una vez en la redacción de Mediaset, no tardaron en darse cuenta de su potencial y se convirtió en presentadora suplente hasta que en el año 2014 se trasladó a 'Informativos Telecinco' para presentar su edición matinal, trabajo por el cual recibió una Antena de Plata. Después, tras varios años en Telecinco, Ane Ibarzabal regresó a Cuatro para conducir 'Crónica Cuatro' y 'Noticias Cuatro'. Y si bien en 2018 volvió a ejercer como reportera de 'Informativos Telecinco', poco después llegó su salto a Televisión Española.

En 2020 se incorporó a La 1 para copresentar 'Las cosas claras', y tras 16 años fuera de su ciudad natal, regresó a ETB para presentar 'Nos echamos a la calle' y otros formatos de la cadena autonómica. Así, desde hace unos meses la comunicadora compagina sus programas en la televisión vasca con su papel en 'Malas Lenguas', que ahora gana peso tras su alto al plató junto a Gonzalo Miró.