Jesús Cintora anuncia su marcha de 'Malas Lenguas' y quiénes asumirán su puesto en el programa de RTVE

Con la llegada de agosto, muchos son los que cogen vacaciones y, en el mundo televisivo no iba a ser menos. Jesús Cintora ha sido uno de los rostros de la pequeña pantalla que ha anunciado que se toma unos días de descanso y desconexión. Eso sí, dejando 'Malas Lenguas' en muy buenas manos.

A partir de este lunes, 3 de agosto, el presentador disfrutará de unas merecidas vacaciones tras una temporada de lo más intensa. Serán Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal quienes tomen el relevo como conductores del espacio de actualidad de TVE. Un tándem con el que la corporación pública confía en mantener los buenos datos de audiencia cosechados hasta la fecha por Jesús Cintora.

Ha sido el propio presentador el que ha anunciado su marcha a través de su perfil de Instagram: "Pues… pillo unos pocos días de vacaciones. Creo que ya tocaba. Muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un gran curso, gracias a un grandísimo equipo". Además, ha anunciado a sus sustitutos: "Os quedáis con ellos, porque 'Malas Lenguas' sigue, con Ane Ibarzabal y Gonzalo Miró al frente. ¡No os lo perdáis! ¡Espero que nos veamos pronto! Salud que tengamos. Graciassss".

Ane Ibarzabal no ha tardado en reaccionar a esta publicación de su compañero, y lo ha hecho con un propósito: "Intentaremos estar a la altura y trataremos de mantener el buque a flote. Un millón de gracias!!! Ahora a por esas merecidas vacaciones!". "Y más allá. Eskerrik Asko", le ha respondido Jesús Cintora, dándole las gracias en vasco.

Jesús Cintora cede el testigo a Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal

Por su parte, Gonzalo Miró ha compartido un divertido vídeo en sus stories de Instagram junto a su compañero. "¿Quién tiene la suerte de irse de vacaciones?", le ha preguntado, con sentido del humor. Tras esto, el presentador titular del programa ha anunciado los cambios que se avecinan: "Es para deciros que, que desde este lunes, Ane Ibarzabal y Gonzalo Miró. Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal cogen el testigo de 'Malas Lenguas', así es que hay que seguirlos".

"El orden de los factores no altera el producto", ha bromeado el conductor de 'Directo al grano'. Acto seguido le ha preguntado, entre risas: "¿Nos verás, no?". "Sí, desde la playa lo pondré", ha contestado Jesús Cintora, antes de recordar que "me voy quince días pero os quedáis en muy buenas manos". "Pásatelo bien", le ha deseado Gonzalo Miró, a lo que su compañero ha respondido, con mucha guasa: "Lo mismo digo".

No obstante, tal y como anunció 'Poco Pasa TV', la salida de Cintora de 'Malas Lenguas' va a ser definitiva porque los planes de RTVE pasan por enviarle a la mañana de La 1 para ponerse al frente de 'Mañaneros 360' con motivo de la salida de Javier Ruiz, que dejará el programa rumbo a La Séptima.

El excelente momento en audiencias de 'Malas Lenguas'

Durante el periodo de Gonzalo Miró al frente de 'Malas Lenguas', 'Directo al grano' estará presentado por Marta Filch, que estará acompañada de Martín Barreiro. La marcha de Jesús Cintora coincide con un excelente momento para el formato de actualidad, tanto en su versión diaria como en la edición de los sábados por la noche.

La última entrega de 'Malas Lengua Noche' se saldó con un gran 7,9% de cuota de pantalla, con casi medio millón de espectadores de media. Récord histórico y un dato absolutamente inusual para tratarse de una cadena minoritaria, como es La 2. No solamente fue lo más visto del día en el segundo canal de TVE, sino que, además, se quedó muy cerca de liderar la noche frente a los principales canales generalistas. Por solo tres décimas no ganó a la redifusión de 'Atrapa un millón' en Antena 3 y 'Hay una cosa que te quiero decir' en Telecinco. Ambos espacios promediaron un 8,2% de share.

Además, el programa nocturno de Jesús Cintora empató con la película '¿Bailamos?' que ofreció La 1 en prime time, logrando superar al filme 'El padre de la novia' en la franja del late night. En esta última franja La 2 lideró sobre todos los canales con un notable 8,6% de share gracias al gran rendimiento de la tertulia de actualidad, marcada por la crisis migratoria en Ceuta y el escándalo sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto a su competidor más directo, 'La Sexta Xplica', la distancia fue mucho más considerable. El programa, también de actualidad política, presentado por Verónica Sanz durante las vacaciones de José Yélamo, se tuvo que conformar con un 5,6% de share y apenas 328.000 seguidores. Por lo tanto, se colocó 2,3 puntos por debajo del formato de TVE.