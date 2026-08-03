El escollo de Mediaset con el 'El Rosco' de 'Pasapalabra': Así ha cambiado de nombre a la legendaria prueba para evitar un conflicto legal

Una semana después de anunciar que Carlos Sobera será el presentador de 'Rueda la letra', el nuevo concurso que incluirá El Rosco como prueba estrella en Telecinco; la cadena ha arrancado el casting para seleccionar a los concursantes que participarán en este nuevo formato.

Un nuevo movimiento con el que Mediaset sigue avanzando en los preparativos de lo que será su gran apuesta para el otoño y su gran esperanza para relanzar las audiencias de la cadena. Y es que sin duda Telecinco se encomienda al famoso Rosco para conseguir remontar sus datos tal y como el propio Carlos Franganillo ha reconocido recientemente en una entrevista.

Después de lanzar una cuestionada promo con Emma García como protagonista, ahora Telecinco ha abierto el casting para seleccionar a los participantes que se enfrentarán a las diferentes pruebas de 'Rueda la letra' y fundamentalmente al conocido 'Rosco' de 'Pasapalabra', que cambiará su nombre al ser una marca registrada por ITV Studios, la productora del formato de Antena 3.

De hecho, en la web de Telecinco ya se habla de "La Rueda Final". De esta manera, todo apunta a que ese será el nombre con el que se conozca desde ahora el juego estelar que ha sido hasta ahora la prueba final de 'Pasapalabra' y que podría verse las caras con 'ALaZ'.

Según Telecinco, las palabras, la rapidez mental y la ganas de pasarlo bien serán los grandes protagonistas de 'Rueda la letra'. Así, los concursantes que quieran participar en el formato tendrán que poner a prueba su rapidez mental con las letras y demostrar que dominan el lenguaje para conseguir llegar a la 'Rueda final'.

"¿Cuánto tiempo llevas soñando con que todo te salga... REDONDO? Ha llegado la hora de que las letras... RUEDEN a tu favor", asegura la cadena de Mediaset en su web animando a todos aquellos que quieran participar a inscribirse en este formulario.

MC&F, con el apoyo de Mediaset, tratará de paralizar 'AlaZ' en Antena 3 mediante una demanda

Mientras Mediaset y Bulldog TV trabajan en la producción de 'Rueda la letra', cabe recordar que el grupo también movió ficha en lo judicial junto a MC&F, la productora holandesa que posee los derechos de El Rosco y que ha iniciado una demanda contra ITV Studios y Atresmedia. Secundada por Mediaset, su objetivo prioritario será paralizar la emisión de 'AlaZ' en Antena 3 por supuesto plagio con respecto al juego circular.

El grupo italiano ve claro que Atresmedia y la compañía británica no han ejecutado realmente la sentencia del alto tribunal porque 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', en antena desde el pasado 19 de junio, "contraviene" los fundamentos jurídicos y los hechos incontrovertibles recogidos en la misma. En resumen, consideran que es una prolongación irregular de 'El Rosco' que tienen prohibido emitir por mandato de la Justicia.