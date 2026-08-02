La cruzada de Manu Sánchez con un trabajador de Juan y Medio tras sus ataques a RTVE: "Cobarde, embustero y mediocre"

Manu Sánchez, el cómico y presentador de 'El perro andaluz' se ha hartado y ha explotado contra Carlos del Río, jefe de producción de Indaloymedia, la productora de Juan y Medio, después de que según él haya estado recibiendo críticas a diestro y siniestro en las últimas semanas.

Todo ha sido a raíz de un comentario que Carlos del Río ha eliminado en el que le llamaba "lameculos" y aseguraba que si sale de Canal Sur no será por criticar a Vox si no por sus malas audiencias. "Manu Sánchez si sale de Canal Sur no será por Vox, será por los malos resultados de sus programas y bastante le han aguantado, jamás ha creado un formato, su descubridor Tomás Summers (EPD) le ensalzó y él se lo agradeció de aquella manera, sus programas han sido creados Ad-Hoc", escribía el trabajador de Juan y Medio en un primer mensaje. "RTVE es la televisión de todos los españoles, porque Ayuso ocupa la gran parte de los temas de debate? Nuestro mesías lameculos Manu, debería defendernos, todos somos iguales", añadía en otro.

"No, Carlos, todos no somos iguales. Tú por ejemplo, como sabe y cuenta todo el que te conoce, eres bastante más gilipollas que el resto. Además de cobarde, embustero y un mierda muy muy mediocre", le contestaba de primeras Manu Sánchez.

No, Carlos, todos no somos iguales, tú por ejemplo, como sabe y cuenta todo el que te conoce, eres bastante más gilipollas que el resto. Además de cobarde, embustero y un mierda muy muy mediocre. pic.twitter.com/9X1Y1QnksA — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) August 1, 2026

Después, ambos mensajes eran borrados por Carlos del Río y Manu Sánchez no dudó en desmontarle. "¿Ya lo has borrado Carlos del Río? Lo dicho: COBARDE, embustero y UN MIERDA muy muy mediocre. Qué ultraderechista más flojito. No, no todos somos iguales. ¿Quién te ha reñido? ¿Quién te ha llamado? ¡Venga! Llevas semanas con el dedito muy rápido y la boca muy grande por aquí sin mencionarme, hoy después de borrar “lameculos” te has envalentonado… pero solo un ratito no? ¡¡Ahora a borrar!!", escribía el presentador de 'El perro Andaluz'.

Tras ello, fue Carlos del Río el que contestó al cómico andaluz. "No sé a qué viene esto, me acaban de decir que te has referido a mí en estos términos y no sé cuál es la razón, esa generalización e insultos me parecen poco apropiadas por parte de una persona a la que admiro y respeto y creo que lo sabes", le respondía el trabajador de Juan y Medio y justificando que él no había escrito ninguna crítica ni insulto hacia Sánchez.

😂¿Ya lo has borrado, @carlosadelrio? Lo dicho: COBARDE, embustero y UN MIERDA muy muy mediocre. Qué ultrederechista más flojito. No, no todos somos iguales.



¿Quién te ha reñido? ¿Quién te ha llamado? ¡Venga! Llevas semanas con el dedito muy rápido y la boca muy grande por aquí… pic.twitter.com/BwihI8M4Y5 — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) August 1, 2026

😳😳😳 no sé a qué viene esto, me acaban de decir que te has referido a mí en estos términos y no sé cuál es la razón, esa generalización e insultos me parecen poco apropiadas por parte de una persona a la que admiro y respeto y creo que lo sabes 😳😳😳 — Carlos (@carlosadelrio) August 1, 2026

Lejos de quedarse ahí la guerra de tuits, Manu Sánchez seguía respondiéndole. "No sé si me admiras, @carlosadelrio, me da igual. Yo a ti no. Lo que está claro es que no me respetas. Ahora borra y hazte el tonto. Lo dicho: COBARDE, EMBUSTERO Y MUY MUY MIERDA. No dices ni una verdad en tus tuits, hablas sin saber, te metes donde no te toca, ni alcanzas, ni llegas. Respétate al menos a ti y no te expongas con los mayores, que ahora te achantas. ¡A JUIR! Si quieres jugar, tengo más… yo de miedo voy cortito", terminaba diciendo el humorista.

"No espero que me creas después de lo que has escrito, ni ese twit es mío ni jamás te he insultado, no sé a qué viene esta cascada de insultos y descalificaciones y no voy a entrar en esta guerra, me alegro que estés de vacaciones y las disfrutes como las merece", le contestaba por su parte Carlos del Río. "¿Te ha hackeado la cuenta La Patrulla Canina, VoxPolígonoPisa o te ha robado el móvil @Evaruizcanalsur? ¿Vamos juntos a poner la denuncia? Porque quien sea lleva varias semanas con el dedito suelto conmigo, con el programa, con TVE, con Palestina, con Tomás Summers, con los formatos… Esto no es una guerra, no te vengas arriba. No le hagas caso a quien te haya reñido, tonto, tú siéntete libre de ser como eres y di lo que opinas, no dejes que hagan que te avergüences de ti, aunque entenderás que motivos hay", le replicaba Manu Sánchez.

No sé si me admiras, @carlosadelrio, me da igual. Yo a ti no. Lo que está claro es que no me respetas. Ahora borra y hazte el tonto. Lo dicho: COBARDE, EMBUSTERO Y MUY MUY MIERDA.



No dices ni una verdad en tus tuits, hablas sin saber, te metes donde no te toca, ni alcanzas, ni… https://t.co/rPLdItbwW5 pic.twitter.com/rJe2odz5Nd — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) August 1, 2026

😂¿Te ha hackeado la cuenta La Patrulla Canina, VoxPolígonoPisa o te ha robado el móvil @Evaruizcanalsur? ¿Vamos juntos a poner la denuncia? Porque quien sea lleva varias semanas con el dedito suelto conmigo, con el programa, con TVE, con Palestina, con Tomás Summers, con los… https://t.co/ft85mUfppc — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) August 1, 2026

"Y eso que has borrado también los tuits hablando y faltándome sobre mi cáncer… ¿verdad? Una pregunta Sr Carlos Del Río: ¿tu aluvión de tuits insultándome desde hace meses, el hacker los ponía y ahora tú los borras o cómo va? Porque uno es muy bocazas, faltón y valentón y ahora en la versión Carlos pobrecito vas de Garcilaso De la Vega cruzado con Gandhi. Ánimo valiente… valiente pamplina", volvía a escribir el presentador de TVE después de comprobar que Carlos del Río había seguido borrando los mensajes en los que le atacaba duramente.

Y eso que has borrado también los tuits hablando y faltándome sobre mi cáncer… ¿verdad?



Una pregunta Sr Carlos Del Río: ¿tu aluvión de tuits insultándome desde hace meses, el hacker los ponía y ahora tú los borras o cómo va? Porque uno es muy bocazas, faltón y valentón y ahora… https://t.co/Cb4GyE3Zjb — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) August 2, 2026

Manu Sánchez aclara en un hilo su polémica con un trabajador de Juan y Medio

Finalmente, después de que algunos usuarios se pusieran a favor de Carlos del Río y cuestionaran a Manu Sánchez por insultar desde su cuenta a un "particular que le paga el sueldo", Manu Sánchez no ha podido quedarse callado y ha explicado en un hilo todo lo sucedido realmente. "No soy periodista. Soy payaso, orgulloso de serlo, y no estáis preparados para entender que eso es la hostia", empezó defendiéndose. "Esto no es una tele pública. Esto es X", seguía añadiendo.

"Carlos del Río no es un seguidor particular. Es un trabajador de la productora de mi adorado Juan y Medio desde hace años. Esta persona iba de amigo y compañero hasta que ha decidido llevar semanas insultándome y difamándome en redes (sin mencionarme) hasta que he decidido contestarle", recalcaba Manu Sánchez en este hilo. "A mi no me paga el sueldo nadie, mi sueldo me lo gano yo con mi trabajo. Soy autónomo, trabajador y empresario desde hace 23 años", proseguía resguardándose.

"Él trabaja para Canal Sur, tele pública, así que supongo que si el punto 4 no te convence, yo le pago el sueldo también a él. Los seguidores de cada uno, de cada uno son, si no quieres que te conteste alguien con miles no insultes a alguien con miles. Aquí se viene llorado de casa", insistía el presentador. "Trabajar en una televisión pública desde hace décadas y caer en estas demagogias de la imagen adjunta con las televisiones públicas es de ser muy tonto o muy malo. O las dos cosas. Supongo que en su productora y su cadena estarán encantados con estas afirmaciones", añadía sobre los mensajes del trabajador de Juan y Medio.

"Ir de valiente y malote cuando te responden borrar y decir que te han hackeado el móvil y ponerse digno pidiendo el respeto que no has dado es de hartarse de reír. Me divierte usar tontos útiles por aquí de vez en cuando, como es tu caso y el de él, para contar cosas que creo son buenas contar", concluía Manu Sánchez.