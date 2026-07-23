Jesús Cintora pone la cara colorada a Feijóo y señala la clave de su crítica a RTVE por la entrevista de Javier Ruiz a Zapatero

La entrevista de Javier Ruiz a José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros 360' está dando mucho que hablar. Uno de los que no ha tardado en reaccionar ha sido Alberto Núñez Feijóo atacando una vez más a RTVE llevando a que Jesús Cintora le haya contestado desde 'Malas Lenguas' poniéndole los puntos sobre las íes.

Así, nada más arrancar 'Malas Lenguas', el programa recogía la crítica de Feijóo a la cadena por la entrevista a Zapatero. "Ver a un ex presidente del Gobierno manifestarse como se ha manifestado esta mañana en la televisión del Gobierno, previa entrevista pactada, creo que no lo merece ni siquiera el señor Zapatero", soltaba el líder del PP al ser preguntado en el pasillo del Congreso.

"Al señor Feijóo hay que volver a decirle que esta es la televisión de todos, esa es la realidad y él lo sabe. Mira que hay motivos para cuestionar si no le ha gustado la entrevista y si Zapatero no ha respondido a preguntas que se le han planteado pero que lo diga él que por ejemplo sabe lo que es una televisión en Galicia donde ni siquiera informan de los incendios porque no dejan cuando los ha habido en esa comunidad. En fin, allá cada cual", empezaba contestando Jesús Cintora.

"Anda que no tienen motivos para hablar de esa entrevista y tienen que hablar señalando. Y no es la televisión del Gobierno, es la televisión de todos, en la que por cierto usted no participa y está invitado a hacerlo. Pero bueno yo creo que da la talla de ver cómo está el nivel. Anda que no tiene motivos para decir que Zapatero no ha dado explicaciones. No, la televisión", añadía el soriano.

🔵 Feijóo reacciona a la entrevista: "Ver a un expresidente manifestándose en la televisión del Gobierno, previa entrevista pactada, no la merece ni el señor ZP".



💬 "No ha aclarado absolutemente nada. Creerle es un acto de Fe. Hay muchas cosas que han quedado en el aire",… pic.twitter.com/mD4p7dYSss — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 23, 2026

Jesús Cintora responde a las críticas del PP y Vox a RTVE por la entrevista de Zapatero

"Ahora mismo hay un debate con las reacciones que está habiendo. PP y Vox coincidiendo en atacar a la televisión pública por haber hecho esta entrevista. ¿Hay algún medio de comunicación que si hubiera podido hacer esta entrevista no la hubiera hecho? ¿Pregunto? Se ha hecho aquí y se le han hecho las preguntas, pero curiosamente PP y Voz están coincidiendo en culpar al mensajero", seguía comentando Cintora.

Tras hacerse eco de los mensajes del PP y de Santiago Abascal hablando de "masaje" y de "TelePedro", Jesús Cintora no se podía reprimir. "Lo dice Abascal que coloca a quién lleva la comunicación de Vox en el Consejo de Administración de la televisión pública andaluza, esa que decía que no quería, no la debía de querer, pero si para colocar a los suyos. Dando lecciones de periodismo Santiago Abascal. Puede dar tantas como de esfuerzo y trabajo", le contestaba el presentador en alusión a Álvaro Zancajo.

Después, al conectar con Esther Palomera para hablar de la reacción del PP y Vox sobre la entrevista, Cintora insistía en señalar el por qué duele tanto que RTVE tenga tanto éxito. "Atacan de forma continua a la televisión pública porque consideran que les duele, pero consideran que les duele porque aquí se informa. Y duele aquí y duele a otras televisiones porque como va bien la televisión pública pues ven afectados sus ingresos por ejemplo, y a lo mejor hablan de abogados defensores de esos medios de comunicación", repetía el presentador.

"Pero esta insistencia tan continua con la televisión pública muestra que les molesta que aquí se cuente, se informe y de que haya una pluralidad. Aparte de que enseñan la patita de cómo se comportan ellos en otras televisiones autonómicas de gobiernos, que son autonómicos. Ahí lo dejo. Allá ellos", sentenciaba Cintora.