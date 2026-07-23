La Séptima sigue haciendo ruido: revela todo lo que no van a emitir con dardo a 'El Hormiguero' y desmiente un rumor sobre sus fichajes

El próximo 5 de noviembre llegará a la TDT La Séptima TV. Se trata de un nuevo canal creado por accionistas del grupo Prisa que, bajo el lema 'Avanzar no es pensar igual, es saber escucharse', estará centrado en la actualidad las 24 horas, al más puro estilo CNN+ o el Canal 24 horas de RTVE.

Poco a poco vamos conociendo más datos sobre La Séptima TV, sobre todo gracias a la propia cadena que, a través de las redes sociales, ha ido dando algunas pinceladas de lo que podremos ver en poco más de tres meses. En un hilo publicado en X, ha dejado claro lo que no contendrá bajo ningún concepto.

En primer lugar, "no tendremos formatos de ficción (La parte buena es que no nos montamos películas)". En segundo lugar, "no haremos programas que estén presentados por nadie que lleve 30 años prediciendo el fin de España (y cobrando por ello)". En tercer lugar, tienen claro que "no convertiremos bulos en debates", ya que "para eso ya hay alternativas haciendo zapping".

En cuarto lugar, "nuestra parrilla no será un campo de nabos"; "No te llevarás el bote ni te enseñaremos a cocinar", señala La Séptima en quinto lugar. En sexto lugar, con dardo a 'El Hormiguero' y a su polémica entrevista a Marcos Llorente, asegura que "no haremos apología ni de que no hay que usar crema solar ni de que nos fumigan".

Por último, refiriéndose a los profesionales que trabajarán en este nuevo canal, deja claro que "de momento, no habéis acertado las caras en casi ninguna de vuestras quinielas (Estoy organizando una porra, os cuento pronto)", concluye el hilo de X. Como cabía esperar, las preguntas por parte de los usuarios han sido inmediatas, y la persona encargada de las redes no ha dudado en responder a algunas de ellas.

Como no puedo contaros aún todo lo que me gustaría, empiezo contándoos cómo NO va a ser LA SÉPTIMA: — La Séptima TV (@la_septima_tv) July 22, 2026

Javier Ruiz, primer gran fichaje de La Séptima

Un tuitero ha querido saber si iba a ser todo información política, a lo que La Séptima ha contestado que "en absoluto": "En la actualidad caben muchísimos más temas". "Spoiler: empezará con el buen rollo de laSexta y acabará como Libertad Digital", ha escrito otro usuario, pero la cadena le ha dejado claro que eso no será así. "Claro que cabe el entretenimiento en la actualidad"; "No es un canal de informativos", ha puesto en otros dos tuits ante las preguntas de los usuarios de X.

Uno de los profesionales que estarán en La Séptima será Javier Ruiz. Según ha podido verificar El Televisero por fuentes de total solvencia, la previsión es que el fichaje se cristalice de forma inminente. La idea es que el presentador de 'Mañaneros 360' culmine su etapa en RTVE, que finalizará, previsiblemente, la última semana de julio, Vozpópuli apuntó al día 30.

De esta forma, Javier Ruiz pondrá fin a su brillante trayectoria en La 1. Tras quince meses como presentador de 'Mañaneros 360', ha conseguido disparar las audiencias, desbancando claramente a la competencia. Este adiós, que se hará oficial muy pronto, ya es conocido en la productora del formato matinal, La Cometa TV, así como por la dirección de TVE.

Aunque Javier Ruiz no será director editorial de La Séptima, como habían apuntado algunos medios, sí que tendrá un papel fundamental en la emergente cadena. La idea es que el periodista posea un poder de decisión en la creación y en el progreso del canal. Por el momento, se desconoce quién sustituirá al valenciano en las mañanas de La 1. Según Vozpópuli, uno de los nombres que se barajan es el de Jesús Cintora, que actualmente conduce con éxito en TVE 'Malas Lenguas' y 'Malas Lenguas Noche'.