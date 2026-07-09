RTVE anuncia el lanzamiento de un nuevo canal de la TDT tras la llegada de La Séptima y desvela su nombre

Después de que La Séptima lanzara su primera promo oficial y presentara su imagen anunciando su fecha de llegada a la TDT para el 5 de noviembre; ahora ha sido RTVE la que ha dado más detalles de RTVE Cultura, el nuevo canal que lanzará la Corporación en la TDT y que tendrá también su propio espacio exclusivo dentro de RTVE Play.

Fue Sergio Calderón, el director de TVE, el que confirmó todos los detalles de la nueva cadena en la que trabaja la corporación desde hace meses. Lo hizo este miércoles durante su intervención en los Cursos de Verano CEU-María Cristina.

"Radio Televisión Española tendrá un nuevo canal en TDT que se llamará Cultura RTVE, y también tendrá un canal independiente donde empezará su crecimiento y su expansión dentro de nuestra plataforma OTT, RTVE Play", aseguró Sergio Calderón.

Un anuncio que llega en un momento muy importante después de que el Ministerio para la Transformación Digital haya hecho público el borrador de resolución que establece las fechas y condiciones para la distribución de la capacidad de los múltiples digitales estatales, así como el inicio de las emisiones en Ultra Alta Definición en el múltiple RGE2.

La fecha marcada en el calendario para llevar a cabo este proceso de redistribución de los canales de TDT entre los diferentes múltiples digitales es el 5 de noviembre. Ese mismo día también comenzarán a emitir los canales de Ultra Alta Definición y llegará La Séptima. Por lo que será ese día cuando los españoles tengan que resintonizar sus televisiones si quieren poder seguir viendo todos los canales con normalidad.

Lo que sabemos sobre RTVE Cultura

La gran incógnita está ahora en saber qué hueco ocupará Cultura RTVE dentro del mapa de múltiples de la TDT teniendo en cuenta que según el pliego, RTVE dispone de todo el múltiple RGE1 y la mitad del múltiple RGE2, cuya gestión técnica corresponde también a la Corporación.

Cabe tener en cuenta que en el RGE1 estarán incluidos La 1, La 2, 24h, Clan y Teledeporte, por lo que sería muy complicado que se lanzara RTVE Cultura en ese mismo múltiple. De esa manera, la opción más adecuada sería que el nuevo canal de RTVE dedicado a la Cultura se incluya en el RGE2 donde RTVE dispone de hueco para incluir ahí La 1 UHD y un segundo canal UHD.

Más allá de cuestiones técnicas, lo que sabemos por ahora sobre RTVE Cultura es que dicha marca fue registrada el pasado 3 de junio junto a un logo en negro que juega con el RTVE dentro de un círculo blanco. Lo que habrá que ver es si RTVE aprovecha para lanzar este nuevo canal el 5 de noviembre o habrá que esperar aún más para su lanzamiento en TDT.

No obstante, como bien ha recalcado Sergio Calderón, RTVE Cultura también será un canal dentro de RTVE Play reforzando así la plataforma digital de la Corporación como un escaparate ideal para contenidos culturales, divulgativos y de servicio público que se sumen a todo el catálogo actual de la OTT.

Por ahora se desconocen más detalles sobre la programación que tendrá RTVE Cultura pero lo esperable es que incluya contenidos culturales y divulgativos así como cine, teatro y música tanto clásica y ópera como otro tipo de estilos. Además, reforzará su dimensión internacional mediante la ampliación del acuerdo con ARTE y dará visibilidad al talento emergente a través de la colaboración con Radio 3 Extra, situando así a RTVE al nivel de otras grandes radiotelevisiones públicas europeas que ya cuentan con un canal cultural propio dentro de su universo.