Jesús Cintora pone en su sitio a Alfonso Serrano tras negarse a responder a 'Malas lenguas': "La salud de RTVE es excelente"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acudido este miércoles, 8 de julio, a un evento. A su salida ha sido abordado por una de las reporteras de 'Malas Lenguas'. Su actitud al ver el micrófono del programa de TVE ha molestado a Jesús Cintora, que no ha dudado en contestarle, con dardo incluido.

La periodista preguntó a Serrano por las nuevas informaciones que han salido este mismo miércoles sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Tal y como se ha conocido, la Fiscalía ha pedido al juez que investiga al empresario que autorice a la UCO a acceder a la información tributaria y de la seguridad social tanto de Amador como del presidente de Quirón Prevención, Francisco Javier Camino y su mujer, María Gloria Carrasco, desde 2014.

El escrito de la Fiscalía, que adelantó la Cadena Ser y al que tuvo acceso RTVE, llega después de que la UCO solicitase el pasado mes de diciembre acceder a la información económica y tributaria, incluida la que está en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta información llega después de que el martes, las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid solicitaran ampliar la investigación a Amador, Camino y Carraco, por posibles delitos fiscales.

A su salida del evento, la reportera del programa que presenta Jesús Cintora no dudó en preguntarle por este asunto: "¿Señor Serrano que le parecen las investigaciones a la pareja de Ayuso?". Lejos de contestar, el secretario general del PP madrileño no solamente se fue por la tangente, sino que, además, reaccionó atacando a TVE por La Séptima, la nueva cadena de televisión de perfil progresista que empezará a emitir en otoño: "¿Cómo estáis con la nueva cadena? ¿Estáis bien?".

Pese a esto, la periodista continuó preguntándole por el tema de González Amador, pero Serrano seguía en sus trece: "Vais a tener competencia a partir de otoño. Mucho ánimo". Acto seguido, se metió en el coche, dejando a la reportera con la palabra en la boca. Tras la emisión de la pieza, y antes de dar paso a sus colaboradores, Jesús Cintora tomó la palabra para contestar con contundencia al político madrileño.

El dardo de Jesús Cintora a Alfonso Serrano por su actitud con la reportera de 'Malas Lenguas'

"Es un clásico de la política, cuando la pregunta es incómoda el problema el micrófono", empezó lamentando el presentador. Visiblemente molesto por la actitud de Serrano, añadió: "Que se acuse a RTVE de ser de la izquierda, o de un lado o de otro por preguntar por pactos con la extrema derecha o por investigaciones judiciales, demuestra el preocupante déficit, reflejos democráticos un tanto esquivos y que la salud del periodismo y de esta Corporación pública es excelente".

"Si les molestan nuestras preguntas es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Se van por peteneras", sentenció Jesús Cintora. Esta no es la primera vez que el presentador de 'Malas Lenguas' pone en su sitio a algún político del PP por poner en entredicho la profesionalidad de los trabajadores de RTVE. Hace unos días lo hizo con Alberto Núñez Feijóo, después de que este llamara a TVE "la televisión del régimen".

El comunicador recordó el pasado del líder de la oposición en la cadena pública: "Feijóo no soporta que vino a esta casa, Intxaurrondo le colocó ante sus bulos, intentó mentir y desde entonces no lo ha superado. Pero está invitado a volver aquí, señor Núñez Feijóo", le propuso, aunque dejando una cosa clara: "Eso sí, si usted dice algo que no es verdad, haremos como Intxaurrondo y diremos que no es verdad".