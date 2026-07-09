TVE cancela hoy 'Directo al grano': Marta Flich y Gonzalo Miró se quedan fuera de la programación totalmente este jueves

Si este viernes buena parte de la parrilla de tarde de La 1 se cancelará por el previo del España-Bélgica de cuartos de final del Mundial; hoy jueves es 'Directo al grano' el único programa que se mantendrá en la parrilla el viernes el que desaparecerá de la programación de la cadena pública por el Tour.

Así, como ya sucediera el martes, La 1 ha optado por eliminar 'Directo al grano' este jueves y llevar el final de la etapa del Tour a la cadena principal después de que este miércoles fuera La 2 la que lo ofreciera.

De esta manera, aprovechando que el viernes, el programa que presentan Martya Flich y Gonzalo Miró ampliará su horario y duración para enlazar directamente con 'Camino a Nueva York', el programa especial presentado por Marcos López y Lara Gandarillas que sirve como amplio previo a los partidos de España; La 1 ha optado por eliminarlo este jueves y apostar así por una nueva etapa del Tour de Francia.

En concreto, La 1 conectará a las 15:50 horas con la señal de la retransmisión del Tour de Francia con Carlos de Andrés y Perico Delgado como comentaristas. Así, la sexta etapa entre Pau-Gavarnie-Gedre se emitirá en La 1 en lugar de 'Directo al grano'. Y tras el Tour, la cadena pública retomará su programación habitual con 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra'.

Con este cambio, se confirma que 'Directo al grano' será el gran damnificado este año por la emisión del Tour de Francia los días que la cadena decida retransmitir el final de cada etapa por La 1 y no por La 2 después de que en años anteriores fueran las series diarias las que vieran alteradas sus emisiones por este evento deportivo.

Así queda la programación de tarde de La 1 este jueves 10 de julio: