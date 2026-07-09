La súplica de Roberto Leal a la dirección de 'Pasapalabra' tras el aplaudido cambio del Rosco por 'AlaZ'

Roberto Leal ha sido una de las últimas estrellas en visitar 'Cara al show' en laSexta, que se despedía de la audiencia este martes 7 de julio cerrando su primera temporada en la cadena. Y durante su encuentro con Marc Giró, el presentador de 'Pasapalabra' ha terminado sincerándose sobre la acogida de la nueva prueba final del programa, 'AlaZ' además de protagonizar un inesperado reencuentro con dos concursantes míticos del formato.

"Está funcionando muy bien en audiencia, estoy seguro de que es una prueba mejorada. Al final jugamos con el alfabeto que es una cosa universal pero ahora es más difícil para los jugadores" ha comenzado señalando el andaluz sobre la prueba sustituta de 'El Rosco', de la cual tuvieron que prescindir a finales de mayo ante la decisión del Tribunal Supremo, obligando así a Antena 3 a trabajar a contrarreloj en busca de un nuevo reto final.

Roberto Leal se sincera sobre 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra': "Estamos muy contentos"

Así, Roberto Leal se ha pronunciado sobre la buena acogida de 'AlaZ' y al distancia que guarda de la su antecesora. "Aunque creo que es más jugable para la gente en casa, porque pueden saber el número de letras que contiene la palabra. Estamos muy contentos", ha asegurado el presentador de 'Pasapalabra', sincerándose también sobre el efecto que a menudo tienen las grabaciones del programa en su día a día en casa.

Con 47 recién cumplidos (6 de años en @PasapalabraA3), @RobertoLealG aterriza en #CaraAlShow con Marc Giró para presentarnos El sótano 🫶🏻✨https://t.co/on3SzvUhRk pic.twitter.com/QTmH9dwkB9 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) July 7, 2026

"Yo llego a mi casa acelerado, como un loco. Es por la inercia, porque después de terminar la grabación es mi mujer la que me tiene que decir 'oye, relájate'. Es que llego acelerado y no me entiende", ha confesado entre risas de Marc Giró y el público, asegurando que "la rápidez" siempre ha sido lo suyo. Ha sido entonces cuando se ha remontado a uno de sus primeros trabajos: cajero de supermercado.

"Me pusieron en la caja rápida que es máximo 10 artículos, entonces yo le salía muy rentable al supermercado porque venía la señora y era otra, otra y otra... Toda esa prisa yo la he ido metiendo en mi estómago y ahora en 'Pasapalabra' digo esto es lo mío", ha recordado Roberto Leal poco antes de que 'Cara al show' improvisase una prueba junto a dos grandes estrellas que hicieron historia en el concurso de Antena 3.

"En esta extraescolar no vamos a estar solos, jugarán con nosotros dos de los exconcursantes de 'Pasapalabra' más queridos por nuestro público", ha señalado Marc Giró dando la bienvenida a Moisés Laguardia y Manu Pascual, que firmaban su reencuentro con el presentador en laSexta con un emotivo abrazo. "Vaya dos mitos", ha declarado el conductor de 'Cara al show' antes de iniciar una prueba de mímica en la que han competido en equipos de dos.

✨Manu Pascual y @LaguardiaMoises, dos leyendas de @PasapalabraA3, se unen a la extraescolar de #CaraAlShow con Marc Giró para ayudar a Roberto.



Nada de dormirse, Mari Carmen, que en un ratito se nos sienta en el sillón de los invitados Quim Gutiérrez, ¿eh? pic.twitter.com/jWfJxfaa4d — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) July 7, 2026

Y a lo largo del juego, el tándem formado por Moisés Laguardia y Marc Giró se alzó como el ganador de la noche al adivinar concursos de la casa como '¿Quién quiere ser millonario?' o '¡Boom!', algo que aumentó la competitividad de Roberto Leal, que se animó a lanzar una apuesta a mitad de la prueba: si Manu Pascual respondía correctamente en menos de 3 segundos, ganarían el concurso. Y efectivamente, al antiguo rostro de 'Pasapalabara' solo le hicieron falta esos segundos para adivinar 'Ahora Caigo' con la mímica del presentador.

"Por supuesto que ha ganado Roberto Leal", clamaba el conductor de 'Cara al show' con sorna. Ha sido entonces cuando el rostro de Antena 3 ha aprovechado para lanzar una clara petición al equipo de 'Pasapalabra' teniendo en cuenta esta nueva etapa que afrontan con la renovada prueba final. "Han de volver", ha pedido el comunicador, exigiendo el regreso de Pascual y Laguardia para comprobar cómo se enfrentan a 'AlaZ' en comparación con 'El Rosco'.