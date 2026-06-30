Roberto Leal cuenta la realidad tras el cambio en 'Pasapalabra' de 'El Rosco' por 'AlaZ' y la incertidumbre por su futuro

Ha sido un mes de mucha incertidumbre dentro del equipo de 'Pasapalabra' después de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al concurso de Atresmedia a cesar las emisiones de 'El Rosco' pues decretaba que la poseedora de los derechos de dicha prueba era la productora holandesa MC&F y no ITV Studios, con quien Antena 3 trabaja en la producción del concurso que presenta Roberto Leal.

Después de casi un mes manteniendo en emisión el concurso con 'El Rosco' como prueba estrella, el concurso estrenaba el pasado viernes 19 de junio 'AlaZ', su nueva prueba final basada en un concurso de la televisión suiza RSI, y que por ahora está contando con el beneplácito de la audiencia tanto en redes sociales como a nivel de audiencias sin que se haya notado prácticamente el cambio del que ha sido el juego estelar del formato en 26 años.

Este martes, Roberto Leal ha visitado 'La Ventana' de la Cadena SER y ha confesado que el equipo tenía mucho miedo e incertidumbre por lo que podía pasar con el futuro del concurso. "Por supuesto que había incertidumbre porque cuando llega una sentencia, que había que acatarla, hay un momento de a ver qué pasa ahora. Pero la cadena reacciona muy bien y creo que es un avance", aseveraba el presentador ante Carles Francino.

"Antes, la gente del público no hablaba durante la prueba final y ahora participan tanto que nuestra regidora les llama la atención y les dice que por favor no se puede hablar", confesaba sobre uno de los puntos fuertes que tiene 'AlaZ' que es el hecho de que permite a la audiencia jugar desde casa y desde el plató.

"Yo no es que tuviera miedo porque como me enseñaron una vez aquí no estamos salvando vidas ni operando a corazón abierto. Es entretenimiento, pero era una situación de decir a ver qué pasa, no sabíamos hacia donde podía ir esto. De hecho al principio era a ver si esto se puede solucionar. Y cuando ya se ve que no, la reacción del grupo y de la productora es maravillosa", añadía Roberto Leal sobre el temor que había dentro del equipo.

🗣️ "No sabíamos hacia dónde podía ir esto": Roberto Leal cuenta cómo vivieron desde 'Pasapalabra' la retirada de su prueba más famosa, 'El Rosco'



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Por otro lado, Roberto Leal no dudaba en decir que para él 'AlaZ' es una mejora de 'El Rosco'. "Hay una serie de mejoras, yo lo considero así, porque la gente participa mucho más desde casa, luego el poder tener una letra como pista y que te reste cinco segundos, la estrategia ahora es diferente. Y luego parece una tontería, pero no es lo mismo empezar desde la A a la Z que al revés porque tú el abecedario al revés no te lo sabes", recalcaba.

Durante la entrevista, Carles Francino se ha interesado además por saber cuánto tiempo de preparación llevó apostar por 'AlaZ' como relevo de 'El Rosco'. "Tuvimos poco tiempo para reaccionar, por eso es todavía mucho más para aplaudir fuerte para los compañeros que se han dejado la piel para llegar a la fecha en la que tenía que empezar a emitirse", aseveraba al respecto. "Ha sido una transición natural sin dramas, porque esto ha sido una decisión judicial, y empezamos una nueva etapa que afortunadamente para todos ha ido bien", añadía al respecto.

Asimismo, el andaluz no ha dudado en decir que espera que 'Pasapalabra' siga durante muchos años más con 'AlaZ'. "Ojalá esté muchos años ahí, todos los que el formato pueda estar y yo también o la audiencia quiera", expresaba. "Tengo la suerte de estar en otros lugares como 'El desafío' o lo de mi madre, pero yo quiero estar en 'Pasapalabra'", concluía.