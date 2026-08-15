La abogada de Rodolfo Sancho anuncia acciones legales en 'Fiesta' tras difundirse la información falsa de su detención

Cuando se cumplen tres años de que Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, fuera detenido tras ser acusado por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia; ahora ha sido el actor el que se ha visto envuelto en otro escándalo internacional después de que un canal mexicano haya publicado una fotografía realizada con IA asegurando que había sido detenido en una redada policial en México. Algo que se ha desmentido en 'Fiesta' asegurando que era un bulo.

Así, 'Fiesta' ha arrancado este sábado con esta noticia de alto alcance. "Nos ha pillado muy de sorpresa. Rodolfo Sancho podría haber sido detenido en México en una redada policial. No entendemos nada", ha empezado diciendo Frank Blanco mientras se mostraba una imagen difundida por un portal de noticias mexicano.

Justo después ha sido Juan Luis Galiacho el que ha dado toda la información. "Es una detención de Rodolfo Sancho en aguas territoriales en México con EEUU en una fiesta en un yate. Parece ser que ese barco ha atravesado las aguas territoriales llega a México y se le detiene y se le expulsa del país", ha avanzado el periodista confirmando que había sido Miguel Temprano quién había mostrado la imagen en su canal de Youtube.

Tras ello, Frank Blanco ha conectado con Carmen Balfagón, abogada y amiga del propio Rodolfo Sancho. "Está perfectamente bien", ha asegurado la también colaboradora habitual de 'Fiesta'.

Carmen Balfagón denuncia la falsedad sobre la detención

Posteriormente, 'Fiesta' ha dado todos los detalles de lo sucedido con Rodolfo Sancho tras lo publicado por medios aztecas y lo difundido por Miguel Temprano en su canal de YouTube. "He hablado con Rodolfo. Evidentemente, esto lo hace un canal de noticias mexicano y utiliza esa foto que está hecha con inteligencia artificial", ha asegurado la abogada asegurando que todo era falso y que el actor no ha estado en México ni ha sido detenido.

"Rodolfo no ha estado ni en México ni en EEUU. Rodolfo Sancho no sido ni detenido ni retenido. La foto está hecha con IA y eso es algo grave porque nos estamos enfrentando a una herramienta que está haciendo mucho daño a la imagen de Rodolfo Sancho y se van a tomar acciones legales contra el medio que ha difundido esa foto", ha asegurado la abogada en 'Fiesta'.

"Esta imagen es falsa, está hecha con inteligencia artificial, que es muy buena, pero los periodistas tienen que velar para que estas cosas no se nos cuelen", ha seguido diciendo Carmen Balfagón. Mientras, Juan Luis Galiacho ha animado a que pusieran el pasaporte de Rodolfo Sancho para que quedara demostrado que no ha estado ni en México ni en EEUU.

Tras ello, Frank Blanco se ha sumado asegurando que en 'Fiesta' han conseguido la foto original sin la cara de Rodolfo Sancho mientras que uno de sus colaboradores ha añadido que además él había pasado la imagen por diferentes aplicaciones que detectan la IA y en todos había dado positivo.