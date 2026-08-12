Santiago Segura abre fuego con 'Fiesta' de Telecinco y les acusa de dar información falsa: "La ética periodística no la lleváis muy bien"

El pasado domingo, 9 de agosto, 'Fiesta' difundía una información delicada relacionada con Santiago Segura. Según el espacio de Telecinco, el actor y cineasta español habría hablado con el equipo del programa sobre la situación que está viviendo por culpa de una fan obsesionada con él. Algo que él ya se ha encargado de desmentir.

Según la información difundida por 'Fiesta', el protagonista de 'Torrente' se habría visto envuelto en una pesadilla. Todo después de que una mujer, que se hace llamar Encarni Segura en redes sociales, haya comenzado a publicar imágenes creadas con Inteligencia Artificial en la que aparece junto a él como si mantuvieran una relación sentimental.

Se trata de montajes creados con IA en la que suplanta a María Amaro, la mujer con la que Santiago Segura comparte su vida desde 1998. En las imágenes se les ve besándose, acudiendo a estrenos e incluso protagonizando escenas de carácter íntimo. Por si esto fuera poco, Encarni ha llegado a felicitar al actor por su cumpleaños, e incluso a declarar su amor hacia él a través de redes sociales.

Según 'Fiesta', el director cinematográfico habría concedido unas declaraciones al programa hablando sobre la situación, y confesando tener miedo, ya que todo esto le resulta bastante "inquietante". Elisa, una de las redactoras del formato de Telecinco, se habría puesto en contacto directamente con Santiago Segura para conocer cómo se encuentra. Al parecer, él le habría confesado estar "atemorizado".

"Es inquietante que la situación de ahora es que esas cuentas donde ella ha subido esas imágenes por la Inteligencia Artificial siguen abiertas", habría explicado el actor a la redactora, según el programa. 'Fiesta' ha revisado los perfiles de esta mujer y ha podido comprobar que, en efecto, sus cuentas tanto de X como de Instagram continúan activas, una circunstancia que preocupa especialmente al intérprete.

Santiago Segura desmiente a 'Fiesta'

Al parecer, según el programa, la situación no es nueva para la persona que está detrás de estos perfiles, ya que anteriormente habría realizado montajes con otros actores, como Nadia Fillion o Ethan Hawke. Por el momento, Santiago Segura no ha interpuesto ninguna denuncia, el motivo, tal y como contó 'Fiesta', es que "estaría impresionado que en el marco legal vigente no haya una ley que defienda la seguridad nuestra ante este tipo de casos en redes sociales, pero define que está incluso atemorizado con lo que pueda pasar porque siguen las cuentas abiertas".

Sin embargo, toda esta información difundida por el espacio vespertino, presentado por Frank Blanco durante las vacaciones de Emma García, ya ha sido desmentida por el propio Santiago Segura. El actor les ha acusado de mentir, ya que, según él, no ha concedido ninguna declaración al equipo del programa.

"Santiago Segura confiesa estar atemorizado por el acoso de una fan que crea imágenes íntimas con él mediante IA", rezaba el titular publicado por 'Fiesta' en su cuenta de X. Algo que él ha negado categóricamente: "Ni he "confesado" nada, ni he hecho ninguna "declaración" a vuestro programa. Lo de la ética periodística no lo lleváis muy bien, ¿no?".

Ni he “confesado” nada, ni he hecho ninguna “declaración” a vuestro programa. Lo de la ética periodística no lo lleváis muy bien, no? — Santiago Segura (@SSantiagosegura) August 11, 2026

Además, el actor ha contestado a algunas preguntas de sus seguidores, preocupados por la noticia difundida por 'Fiesta'. A un tuitero que le pedía que denunciase a esta mujer, el director de 'Torrente' dejaba claro que "no ganaría para abogados. Empezaría denunciando a la gente que inventa que yo he hecho "declaraciones". Hace mese que no doy entrevistas ni hago declaraciones de ningún tipo. Todo sale del programa 'Fiesta' de Telecinco. Y luego todos con el corta-pega. Lamentable", sentencia.