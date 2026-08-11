Pedro Piqueras vaticina en TVE lo que va a pasar con el Mundial 2030 y se fija en un detalle clave sobre la actitud de Feijóo

Este martes, Pedro Piqueras ha conectado como cada semana con 'Mañaneros 360' y por primera vez ha hablado con Aida Bao sobre todos los asuntos de la actualidad. Tras hablar sobre la situación de Ceuta y las polémicas declaraciones de Figaredo animando a cazar a inmigrantes, el periodista se ha manifestado sobre la polémica en torno al Mundial de 2030.

Así, 'Mañaneros 360' recogía la declaración de Alberto Núñez Feijóo prometiendo que si el es presidente del Gobierno la final de dicho evento deportivo se celebrará en Madrid y no en Marruecos como quiere el presidente de la FIFA. "Yo puedo prometer y prometo que siendo España la primera potencia mundial en fútbol no hay ninguna alternativa a que España ceda la final del mundial próximo", ha asegurado el líder del PP.

Tras escuchar sus palabras, Aida Bao ponía sobre la mesa la duda de si un presidente del Gobierno puede decidir donde se juega un Mundial de Fútbol. "Aida siento deciros que no, que ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición puede decidir cuál va a ser la ciudad sede del Mundial de 2030. Esta decisión solo le compete al Comité Ejecutivo de la FIFA, que es el que preside Infantino. No son ni los clubes ni las federaciones ni los gobiernos los que deciden, solo el Comité Ejecutivo de la FIFA", ha dejado claro Mikel Etxarri desde la redacción de 'Mañaneros 360' asegurando que Feijóo aunque sea presidente no puede prometer nada.

Ha sido después cuando Aida Bao le ha preguntado a Pedro Piqueras por este asunto. "Núñez Feijóo promete que la final del Mundial va a ser en Madrid", le ha recordado la presentadora. "Bueno me hace mucha gracia lo de Núñez Feijóo. Se ha dicho de todo ahí en la mesa y yo personalmente creo que esto responde a un mensaje puramente electoralista", ha empezado diciendo el periodista.

"Es como decir si me votan a mí, yo garantizo que va a ser la final en España. Y además utilizando ese puedo prometer y prometo, que es de un discurso de Suárez que creó el periodista Fernando Ónega. Pero yo creo que es un mensaje puramente electoralista", ha sentenciado al respecto.

"Igual que ahora es una utilización política en un sentido u en otro lo que ocurre en torno a Marruecos y si tiene que estar o no estar. A mí no me gusta que Marruecos se rija por una dictadura, por una monarquía dictatorial, y que ocurran todas las cosas que han ocurrido en Ceuta; pero creo que a estas alturas de la película es muy difícil que Marruecos pueda salir de la ecuación junto a España y Portugal en la organización y tampoco creo que sea lo más positivo de cara a lo que es la diplomacia y las relaciones entre todos los países, no me parece positivo", ha seguido diciendo.

Asimismo, Pedro Piqueras ha reconocido que "yo si defiendo que se celebre en España pero lo defiendo como una ilusión en el sentido de que es la primera potencia, de que ha ganado la última copa del Mundo y es lógico que se celebre en Madrid que es la capital". "Pero me llama la atención el carácter electoralista del mensaje de Feijóo. Pensarlo ehhh, porque es una especie de votadme a mí", ha añadido.

Después sobre los partidos políticos que están posicionándose pidiendo que se le expulse de la celebración del Mundial de 2030, Pedro Piqueras ha sido muy claro y cómo las izquierdas y Vox se han unido en algo insólito. "Digamos que a un lado u otro simplemente lo que intentan hacer efectiva es su repulsa a Marruecos por lo que ha ocurrido en Ceuta pero no creo que en la propuesta tengan la convicción de que eso se pueda hacer porque esto son cosas que ya están decididas de antemano y además Marruecos está construyendo un magnífico estadio con capacidad para 130.000 personas y es muy difícil que la FIFA determine que Marruecos salga de esa ecuación", ha concluido el ex presentador de 'Informativos Telecinco'.